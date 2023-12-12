Siber güvenlikte yüzde 100 yerli dönemi

Türkiye, siber güvenlikte İsrail ve ABD gibi ülkelere bağımlılığı bitiriyor. İsrail’in soykırımında başta ABD’li yazılım şirketleri bu ülkeye teknolojik destek sağlayarak Filistinlilerin katline ortak olurken, Türkiye bir tepki olarak bu alandaki yerlileştirme adımlarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, siber güvenlikte yerli ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması için harekete geçti. Bu kapsamda, siber güvenlik alanındaki yerli ürün ve üreticiler desteklenirken çeşitli Ar-Ge çalışmaları ile güvenlik açıklarının tespiti, saldırıları önleme ve siber tehditlere karşı direnci artırmaya yönelik de çok sayıda çözüm uygulamaya alındı.

10 YILDA CİDDİ İLERLEME

Bundan 10 yıl öncesine kadar kamuda kullanılan yazılımların yaklaşık yüzde 90’ı ABD ve İsrail menşeli ürünlerden oluşurken, gerçekleştirilen projeler neticesinde bu oran yüzde 60’a kadar çekildi. 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı yerli ürüne geçti. Bazı yazılımların yerli muadillerinin olmaması bir dönem yabancı yazılım kullanımını mecbur kılarken, şimdi ise Türkiye siber güvenlik yazılımlarında dünyayla yarışır nitelikte ürünler üretti. 2024 ilk çeyreğine kadar şirketlerin yerli yazılım ya da Açık Kaynak Kodlu Yazılım (AKKY) kullanımına geçiş için yol haritası hazırlayarak bunu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne sunmaları gerekecek.

RAPOR HAZIRLAYIP İLETİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 29 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Genelge ile kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının yaygınlaştırılarak bilişim harcamalarından tasarruf edilmesi, üretici bağımlılığının azaltılması ve siber güvenliğin yerlileşmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştı. Bu amaçla kritik kurumlar haricinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, yazılım envanterlerinden hangilerini Açık Kaynak Kodlu Yazılım (AKKY) muadilleriyle değiştirebileceklerine yönelik “yol haritası raporu” hazırlamaları ve 9 ay içerisinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne iletmeleri istenmişti.







