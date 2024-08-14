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Siber teröre MİT darbesi

İnternetten elde ettikleri kişisel bilgileri çete ve terör örgütlerine pazarlayan siber casusluk örgütü çökertildi. MİT’in operasyonuyla 11 üyesi yakalanan şebekenin sattığı veriler arasında kritik görevdeki bazı kişilere bilgiler de olduğu belirlendi.

Oğuzhan Ürüşan ve
04:00 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:30 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İnternet ortamı üzerinden vatandaşların kişisel bilgilerini satışa çıkaran casusluk şebekesi, uzun süren takip sonrası çökertildi. “Dark Web” kanalları aracılığıyla kişisel verileri pazarlayan çetenin karanlık yüzünü Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ortaya çıkardı. Casusluk çetesinin, terör örgütlerine ve suç çetelerine aylık, yıllık üyelikler ile çeşitli paketler altında kişisel verileri pazarladığı bildirildi. Telegram kanalları vasıtasıyla belirli ücretler karşılığında verilerin pazarlandığı, Discord ve Reddit üzerinden bu bilgiler ile tehdit ve şantajların yapıldığı kaydedildi.

VERİLER TERÖR ÖRGÜTLERİNE

Uzun süredir teknik takip altındaki casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi. Terör örgütlerinin bu yolla elde ettikleri verileri, metropollerde ve kentlerde insan kaynağı oluşturmak maksadıyla bireyler üzerinde güven ve yakınlık kurmak için kullandığı öğrenildi. Suç örgütü ve kötü niyetli kişilerin ise bu veriler yoluyla hedef kişiler üzerinde korku iklimi oluşturmak amacıyla kullanıldığı, tehdit ve şantaj maksadıyla çeşitli çevrimiçi platformlarda kullanıldığı belirlendi.

ŞANTAJ İÇİN DE KULLANILIYOR

Canlı yayın platformu Discord’ta yayın odalarında gerçekleşen tehdit ve şantaj olaylarının ardında bu hacker çetesiyle bağı bulunan sitelerden elde edilen kişisel bilgilerin kullanıldığını aktaran güvenlik birimleri, Telegram’ın da bu konuda aktif bir araç olarak görüldüğünü belirtti. Telegram kanalları üzerinden bu kişisel verileri belli ücretler karşılığında detaylandırılarak sunulduğu görüldü. Güncel adres, evlilik durumu, sağlık ve eğitim verileri, vesikalık fotoğraf, araç bilgisi ile telefon bilgilerinin satışa çıkarıldığı üç siteye Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) aracılığıyla erişim engeli getirildi. Casusluk şebekesine yönelik soruşturmada yakalanan

11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kritik kişiler hedefte

Siber casusluk ağının kritik görevdeki kişiler için ayrı bir çalışma yaptığı ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, bazı devlet görevlilerinin kaldığı adresleri ele geçiren casusluk ağı, personelin ikamet adresleri üzerinden kimlik bilgilerini deşifre etti ve bunları sattı. Öte yandan siber casusluk ağının kredi kartı satışı da yaptığı öğrenildi. 5 binden fazla Türk kredi kartı satışının yapıldığı sitelerde yurt dışından online alışveriş ya da parayı nakde çeviren seçenekleri mevcut. Güvenlik kaynakları, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada bu kredi kartlarının 3D güvenlik kontrolü bulunmayan kartlar olduğunu belirtti.

Uluslar arası bağ araştırılıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında milli güvenliği hedef alan siyah şapkalı hacker çetesine yönelik operasyonun Türkiye ile sınırlı kalmayıp yurt dışındaki bağlantılarının da mercek altına alınacağı aktarıldı. MİT’in bu kirli ağ üzerine yürüttüğü çalışmanın uluslararası karşılık bulması bekleniyor. Bu adım sonrası Europol ve Interpol’den çetenin yurtdışı ağının deşifre edilerek Türk yargısına teslim edileceği belirtildi.



#MİT
#Operasyon
#siber suç
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