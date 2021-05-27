Gündem SİDA ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu
ANKARA

SİDA ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu

Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı’nda milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, vurma anına ilişkin görüntüyü paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
SİDA ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu
Bakanlık, vurma anının görüntülerini de paylaştı.

Ege ve Doğu Akdeniz’de başlayan Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 İHA'nın katılımıyla devam ediyor.

Dev tatbikat 6 Haziran'da sona erecek.

SİDA'dan tam isabet

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, "Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı’nda milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın ilk atışını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu
OYNAT 00:12
Milli Savunma Bakanlığı Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın ilk atışını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA)'nın ilk atışını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda 'Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu' ifadeleri kullanıldı.









Türkiye'nin ilk SİDA'sının Sahil Kontrol İstasyonu tamamlandı
GÜNDEM
Türkiye'nin ilk SİDA'sının Sahil Kontrol İstasyonu tamamlandı

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı tanıtıldı: 2021'de göreve başlayacak
EKONOMİ
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı tanıtıldı: 2021'de göreve başlayacak
Abone Ol Google News
Ayıplı araçiçin emsal karar

Ayıplı araç
için emsal karar

Yenisi ile değiştirilmesine karar verildi.
Bütün insanlar Hakkariyi görmeli

'Bütün insanlar Hakkari'yi görmeli'

​Alman coğrafyacı ve ailesinin Türkiye hayranlığı.
Bakan Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı

​Aşılama programına bir grup daha dahil edildi.

40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşıdan faydalanacağını duyurdu.

​ATAK helikopterinde yurt dışına ilk satış.

27 Mayısçıların iftira alışkanlığı 61 yıldır değişmedi.
FETÖ'nün emniyet sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün emniyet sorumlusu yakalandı

​Polis ekipleri Ankara'da saklandığı eve operasyon düzenledi.

Bakan Koca aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

​Yurt genelinde muhteşem Süper Ay manzaraları.
İsrail'e böyle<br>meydan okudu

İsrail'e böyle
meydan okudu

​Suikast tehditlerine rağmen evine yürüyerek döndü.
'Biz aşı olduk<br>ayağınıza geldik'

'Biz aşı olduk
ayağınıza geldik'

​İkna timleri iş başında: 'Nasıl olsa evden dışarı çıkmıyorum' diyorlar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.