SİDA ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu

Gündem

Boğaz'da 500 drone ile hayran bırakan ışık gösterisi

Yeni çıkacak bir arabanın tanıtımı için İstanbul’da 500 drone ile ışık gösterisi düzenlendi. Havadan çekilen gösteri İstanbul Boğazı Manzarası ile kartpostallık kareler oluşturdu.