Ege ve Doğu Akdeniz’de başlayan Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 İHA'nın katılımıyla devam ediyor.
Dev tatbikat 6 Haziran'da sona erecek.
SİDA'dan tam isabet
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, "Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı’nda milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu" denildi.
DENİZKURDU-2021 Tatbikatı’nda millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.#Denizkurdu2021 🇹🇷 pic.twitter.com/66yR06w6Wt
DENİZKURDU-2021 Tatbikatı’nda millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.#Denizkurdu2021 🇹🇷 pic.twitter.com/66yR06w6Wt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021