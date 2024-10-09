Şiddete karşı net talimat

Toplantıda belirli internet siteleri ile Discord ve Telegram gibi bazı sosyal medya uygulamalarında örgütlenerek cinsel, şiddet ve ırkçılık içerikli paylaşım yapan kişi ve gruplar masaya yatırıldı. Erdoğan'ın konunun en ince ayrıntısına kadar araştırılması ve soruşturulması talimatı vererek “Toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapalım. Bu konuda elimden gelen tüm desteği vereceğim” dediği öğrenildi.