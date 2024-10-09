Şiddete karşı net talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, son günlerde vahşice işlenen cinayetler ana gündemdi.
Toplantıda belirli internet siteleri ile Discord ve Telegram gibi bazı sosyal medya uygulamalarında örgütlenerek cinsel, şiddet ve ırkçılık içerikli paylaşım yapan kişi ve gruplar masaya yatırıldı. Erdoğan'ın konunun en ince ayrıntısına kadar araştırılması ve soruşturulması talimatı vererek “Toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapalım. Bu konuda elimden gelen tüm desteği vereceğim” dediği öğrenildi.
AK Parti kongre sloganını seçti
AK Parti, 2025 Nisan ayında yapılması planlanan büyük kongre sürecine hazırlanıyor. 12 Ekim’de başlayacak belde ve ilçe kongrelerini 90 günde tamamlamayı planlayan AK Parti, 28 Aralık’ta da il kongrelerini başlatmayı hedefliyor. Böylece bu takvim çerçevesinde en geç mart ayı sonuna kadar 8. Büyük Olağan Kongre için hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiş olacak. Büyük kongre, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde kullanılan "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" sloganıyla gerçekleştirilecek. Sunumda "Milletin emrinde daima ileriye", "Adımız sevdamız AK Parti", "Türkiye’de izimiz gelecekte sözümüz var" sloganlarının da yer alması bekleniyor.