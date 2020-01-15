Gündem Şiddetli yağmurun toprağı aşındırmasıyla gün yüzüne çıkan antik steller müzeye taşındı
BALİKESİR KÜLTÜR SANAT

Şiddetli yağmurun toprağı aşındırmasıyla gün yüzüne çıkan antik steller müzeye taşındı

Şiddetli yağmurun toprağı aşındırmasıyla gün yüzüne çıkan antik steller müzeye taşındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, şiddetli yağmurların toprağı aşındırması sonucu ortaya çıkan antik mezar stelleri, müzeye taşınarak koruma altına alındı.

Haber Merkezi AA
Bulunan steller.
Bulunan steller.

Balıkesir Valiliğinin yazılı açıklamasında, bir vatandaşın ihbarı üzerine kırsal Yeniyenice Mahallesi Çörtlen mevkisindeki bir arazide, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin güvenlik tedbirleri aldığını bildirdi.

Yatkililer, stelleri müzeye götürdü.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, stelleri müzeye götürdü

Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgede inceleme yapan Bandırma Müze Müdürlüğü yetkilileri, stelleri müzeye götürdü.

İstanbul’a yeni arkeoloji müzesi
HAYAT
İstanbul’a yeni arkeoloji müzesi

Uzmanlar tarafından stellerin çıkarıldığı alanda ve diğer kalıntılar üzerinde incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

36 müze ücretsiz gezilebilecek
HAYAT
36 müze ücretsiz gezilebilecek
İmamoğlu ve Yavaş toplantıyı terk etti

İmamoğlu ve Yavaş toplantıyı terk etti

​Bakan 'Kanal İstanbul'u anlatınca CHP'li başkanlar tepki gösterdi.
Şovmenlerin maskesi düştü

Şovmenlerin maskesi düştü

Cumhurbaşkanı 'Kardeş Belediyeler Toplantısı'nda açıklama yaptı.
AteşkeseBAE engel oldu

Ateşkese
BAE engel oldu

Masadan kaçan Hafter hakkında çarpıcı detay.
Yetki alanları için anlaşmaya hazırız

Yetki alanları için anlaşmaya hazırız

Çavuşoğlu'ndan SETA'da düzenlenen panelde önemli açıklamalar.
TRT Almanca'nın<br>adı bile yetti

TRT Almanca'nın
adı bile yetti

​Alman medyası Türkiye'ye karşı saldırıya geçti.
Hayat kurtaracak mekanizma!

Hayat kurtaracak mekanizma!

Türkiye'de liseli gençler Avustralya yangını için kolları sıvadı.

Suçu değişti<br>cezası değişmedi

Suçu değişti
cezası değişmedi

Seri katil ​Atalay Filiz'in yargılandığı davada son dakika gelişmesi.
Abdest alırken<br>görenler şaşırıyor

Abdest alırken
görenler şaşırıyor

İmam hatiplilerin müzik grubu dinleyenleri mest ediyor.
Bakan Akar'dan Libya açıklaması

Bakan Akar'dan Libya açıklaması

"Ateşkes bitti" söylentisinin sahada karşılığı yok.
Başvuru<br> 1 milyonu geçti

Başvuru
1 milyonu geçti

​Cumhurbaşkanı 100 bin sosyal konutta son rakamı açıkladı.
Hepsini FETÖ'cülere<br>göndereceklerdi

Hepsini FETÖ'cülere
göndereceklerdi

127 milyon 500 bin sahte dolar ele geçirildi.
Sincar'da nokta atışı

Sincar'da nokta atışı

Toplantı halindeki PKK'lılar, MİT'ten gelen istihbaratla vuruldu.
5 yıl hapis geliyor

5 yıl hapis geliyor

Yasa teklifi hazır, sağlığı tehlikeye sokacak gıda üretenler yandı.
İstifasını istedi listeden düşürüldü

İstifasını istedi listeden düşürüldü

​MHP'li başkan sosyal medyada Filenin Sultanlarını hedef almıştı.
Bugün sona eriyor

Bugün sona eriyor

100 bin sosyal konut için başvurular mesai bitiminde son bulacak.
Elektrikteki<br>kaçak gaza sıçradı

Elektrikteki
kaçak gaza sıçradı

​Doğal Gaz Dağıtıcıları uyarıyor: Ciddi cezası var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.