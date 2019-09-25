Gündem Sigara izmariti yangına sebep oldu
3. SAYFA

Denizli haberleri: Balkondan atılan sigara izmariti yangına sebep oldu

Sigara izmariti yangına sebep oldu

Denizli’de bir apartmanın birinci katında bulunan asma kat çatısında, istiflenmiş olan malzemeler bir anda alev aldı. Yangının çıkış nedenin, sigara izmariti ya da buna benzer bir şeyden olduğu tahmin ediliyor.

Haber Merkezi IHA
Ekipler tarafından yangın kısa bir süre içerisinde söndürüldü.
Ekipler tarafından yangın kısa bir süre içerisinde söndürüldü.

Yangın, Pamukkale ilçesinin Topraklık Mahallesinde, 632 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Olay, apartmanın birinci katında bulunan asma kat çatısının üzerinde istiflenmiş olarak bulunan kullanılmayan malzemeler, üst katlardan atılan bir sigaranın yangına sebebiyet verdiği belirtildi.

Çevredekilerin ve daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangın kısa bir süre içerisinde söndürüldü. Yangının çıkış nedenin, sigara izmariti ya da buna benzer bir şeyden olduğu tahmin ediliyor.

Doğum günü kutlamasında sigara izmaritinden yangın çıktı
GÜNDEM
Doğum günü kutlamasında sigara izmaritinden yangın çıktı
Licede teröre darbe

Lice'de teröre darbe

Diyarbakır'daki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Uluslararası korsan

Uluslararası korsan

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM konuşmasında ABD'yi hedef aldı.
Londra metrosunu su bastı

Londra metrosunu su bastı

​Seferler durdu, yolcular mahsur kaldı, şehirde hayat kilitlendi
'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölge önerisi.
Derbilerin<br>hakemleri belli oldu

Derbilerin
hakemleri belli oldu

​Federasyon 6. hafta hakemlerini duyurdu.
Tam isabet

Tam isabet

​Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu.
31 Mart'ta<br>usulsüzlük iddiasına 3 dava

31 Mart'ta
usulsüzlük iddiasına 3 dava

​41 sandık görevlisi hapis istemiyle yargılanacak.
'Katliamlar yapan<br>Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

'Katliamlar yapan
Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta açıklamalarda bulundu.
Korku filmi<br> gerçek oldu

Korku filmi
gerçek oldu

​8 yaşında sandıkları kız 30 yaşında çıktı.
Annelerden <br>İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

Annelerden
İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

'O da bir annenin evladıdır. Vicdanı rahat mı? Yazıklar olsun'
'Gönüllerin hızmatçısı'

'Gönüllerin hızmatçısı'

​Bozkırın tezenesi, bu dünyadan göçeli 7 yıl oldu.
Erdoğan<br> gönülleri fethetti

Erdoğan
gönülleri fethetti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Keşmir'de yankı buldu.
Kan donduran satırlar

Kan donduran satırlar

Cinayet mağduru kadın tüm detayları mektubunda anlatmış.
'Bize iftira attılar'

'Bize iftira attılar'

​Varank: Şimdi Muhalefet IMF ile gizli görüşüyor.
Hastanedeki<br> skandala soruşturma

Hastanedeki
skandala soruşturma

​Öğle yemeğinde davullu 'sıra gecesi' eğlencesi.
Tedbirler alındı <br>burunları bile kanamadı

Tedbirler alındı
burunları bile kanamadı

Hain amacına ulaşamayan terör saldırısının perde arkası.
Uygulama başladı

Uygulama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.