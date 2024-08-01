Sigarayı bırak kanserden korun

Türkiye’de en çok görülen kanser türlerinden birisi olan akciğer kanserinin en büyük sebeplerinden birisi de sigara kullanımı. 1 Ağustos Akciğer Farkındalık Günü nedeniyle Yeni Şafak’a konuşan İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Sedef, “Akciğer kanseri, gerek dünyada gerekse ülkemizde kanser kaynaklı ölümlerin en yaygın nedenidir. Ülkemizde erkeklerde akciğer kanseri en sık görülen kanserler içerisinde ilk sırada yer alırken, bu tür kadınlarda en sık görülen 5’inci kanser türü olarak öne çıkıyor. En sık 40-50 yaş aralığında görülmekle beraber daha genç ve daha ileri yaşlarda da görülüyor” dedi.