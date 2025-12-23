Siirt’te midelerinden uyuşturucu çıkan dört şahıs tutuklandı

Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 14 Aralıkta Baykan Şehit Bünyamin Torgut Polis Uygulama Noktasında durdurulan iki araçta, batı illerine uyuşturucu madde sevk etmek için uyuşturucu maddeleri özel yöntemler kullanarak paketleyerek yutmak yöntemiyle mide kısmında taşıyan İran uyruklu üç kadın bir erkek şahıs yakalanmıştı. Şahısların midelerinde bulunan uyuşturucu maddeler 10 gün devam eden hastane süreci sonucunda cerrahi yöntemler kullanılarak çıkartıldı.