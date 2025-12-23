Yeni Şafak
Siirt'te midelerinden uyuşturucu çıkan dört şahıs tutuklandı

Siirt’te midelerinden uyuşturucu çıkan dört şahıs tutuklandı

22:2223/12/2025, Salı
IHA
Şüpheli şahısların midelerinden 119 paket halinde 1 kilo 597 gram uyuşturucu madde çıkartıldı.
Şüpheli şahısların midelerinden 119 paket halinde 1 kilo 597 gram uyuşturucu madde çıkartıldı.

Siirt’te dört zanlının midelerindeki 1 kilo 597 gram uyuşturucu madde, 10 günlük hastane sürecinin ardından cerrahi müdahaleyle çıkartıldı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 14 Aralıkta Baykan Şehit Bünyamin Torgut Polis Uygulama Noktasında durdurulan iki araçta, batı illerine uyuşturucu madde sevk etmek için uyuşturucu maddeleri özel yöntemler kullanarak paketleyerek yutmak yöntemiyle mide kısmında taşıyan İran uyruklu üç kadın bir erkek şahıs yakalanmıştı. Şahısların midelerinde bulunan uyuşturucu maddeler 10 gün devam eden hastane süreci sonucunda cerrahi yöntemler kullanılarak çıkartıldı.

Şüpheli şahısların midelerinden 119 paket halinde 1 kilo 597 gram uyuşturucu madde çıkartıldı. Zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.



