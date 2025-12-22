Yeni Şafak
Kars'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

22:5522/12/2025, Pazartesi
AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, çok sayıda uyuşturucu elde edilmesinin ardından sürücü C. Ş. gözaltına alındı.

Kars'ta aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüphe üzerine C.Ş'nin (40) kullandığı araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 5 parça halinde 21,92 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile içerisinde sentetik uyuşturucu kalıntısı bulunan cam aparatı ele geçirildi.

Sürücü C.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı,
"uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak"
suçundan tutuklandı.


