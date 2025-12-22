Yeni Şafak
Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

20:0122/12/2025, Pazartesi
AA
Aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 1,9 gram esrar, 169 sentetik hap ve aseton ele geçirildi.
Aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 1,9 gram esrar, 169 sentetik hap ve aseton ele geçirildi.

Niğde merkez ve Bor ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, aramalarda sentetik uyuşturucu, esrar, sentetik hap ve aseton ele geçirildi.

Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 9 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 1,9 gram esrar, 169 sentetik hap ve aseton ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.


