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Sıkışınca masumlara saldırıyor

Türkiye, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini bir bir yok ederek sınırını daha da güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Canberk Doğan
04:00 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:11 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

TSK’nın yılın başında duyurduğu Irak’ın kuzeyindeki terör kilidini kapatma adımı sonrası bölgeye kapsamlı çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlarla köşeye iyice sıkışan PKK, bölgede etkinliğini kaybetti. Kaynaklar örgütü destekleyen köylülerin başka bölgelere göç ettiğini belirtti.

UZATMALARI OYNUYORLAR

Bu nedenle örgütün, kendilerine destek vermeyen masum halkı baskı altına aldığını ifade eden kaynaklar, hatta halka zarar vererek olayları basın yoluyla Mehmetçik’in üzerine yıkmaya çalıştıklarını söyledi. Kaynaklar, PKK'nın artık uzatmaları oynadığına dikkat çekti.



#TSK
#Irak
#PKK
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