Sıkışınca masumlara saldırıyor

TSK’nın yılın başında duyurduğu Irak’ın kuzeyindeki terör kilidini kapatma adımı sonrası bölgeye kapsamlı çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlarla köşeye iyice sıkışan PKK, bölgede etkinliğini kaybetti. Kaynaklar örgütü destekleyen köylülerin başka bölgelere göç ettiğini belirtti.

Bu nedenle örgütün, kendilerine destek vermeyen masum halkı baskı altına aldığını ifade eden kaynaklar, hatta halka zarar vererek olayları basın yoluyla Mehmetçik’in üzerine yıkmaya çalıştıklarını söyledi. Kaynaklar, PKK'nın artık uzatmaları oynadığına dikkat çekti.