Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Silivri'deki tarihi yolsuzluk davası olaylı başladı: Kendisine söz verilmeyen İmamoğlu konuşma yapmaya çalıştı heyet salonu terk etti

Silivri'deki tarihi yolsuzluk davası olaylı başladı: Kendisine söz verilmeyen İmamoğlu konuşma yapmaya çalıştı heyet salonu terk etti

10:169/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
EKREM iMAMOĞLU'NUN EŞİ DİLEK İMAMOĞLU OĞLU SELİM İMAMOĞLU VE CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL DE DAVAYI İZLEMEK İÇİN SİLİVRİ'DE.
EKREM iMAMOĞLU'NUN EŞİ DİLEK İMAMOĞLU OĞLU SELİM İMAMOĞLU VE CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL DE DAVAYI İZLEMEK İÇİN SİLİVRİ'DE.

İBB'ye yönelik ‘yolsuzluk’ davasında aralarında 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu toplam 402 sanık, ilk kez Silivri’de hakim karşısında. Nisan ayının sonuna kadar haftanın dört günü devam edecek olan davanın ilk duruşmasında Ekrem İmamoğlu, kendisine söz verilmemesine rağmen kürsüye yürüdü. Heyetin uyarılarına rağmen konuşmaya çalışan İmamoğlu'nun bu davranışının arkasından salon boşaltıldı, heyet salonu terk etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının ilk duruşmasında Ekrem İmamoğlu, kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye yürüyüp izinsiz konuşmaya çalıştı. Mahkeme heyetinin uyarılara rağmen devam etmesi üzerine salonun boşaltılması kararı verildi. Mahkeme heyeti salonu terk etti. 13.30’a kadar duruşmaya ara verildi.

142 EYLEM İÇİN 2 BİN YILA KADAR HAPİS CEZASI

İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç Gelirlerinin Aklanması’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık’, ‘Kişisel Verilerin Kaydedilmesi’, ‘Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma’, ‘Suç Delillerini Gizleme’, ‘Haberleşmenin Engellenmesi’, ‘Kamu Malına Zarar Verme’, ‘Rüşvet Alma’, ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’, ‘İhaleye Fesat Karıştırma’, ‘Çevrenin Kasten Kirletilmesi’, ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet’, ‘Orman Kanunu’na Muhalefet’ ve ‘Maden Kanunu’na Muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.


4 GÜN DEVAM EDECEK

Duruşmalar nisan ayı sonuna kadar haftanın 4 günü devam edecek. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek duruşmada, sanıkların kimlik tespiti yapılacak ardından da iddianamenin özeti okunacak. Daha sonra sanıkların savunmalarına geçilecek.



#silivri
#ekrem imamoğlu
#yolsuzluk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
"Bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi için geri sayım başladı: Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılır?