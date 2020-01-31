Şımarık ırkçı

Brüksel’de Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda düzenlenen ‘Yunan Adalarında İnsani Durum’ başlıklı oturum, Yunan ırkçısı bir milletvekilinin provokasyonuna sahne oldu. Düzensiz göç konusunun ele alındığı oturumda konuşan Yunanistan’ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi’nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Ioannis Lagos, kürsüde Türk bayrağını yırttı. “Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?” diyen Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70’inin yasadışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti. Irkçı Lagos, “Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz” diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak büyük bir kışkırtmaya imza attı. Oturum yöneticisinin müdahil olarak uyarıda bulunduğu Lagos’un eylemi büyük tepki topladı.

ATİNA BİLE TEPKİLİ

Lagos’un saldırısını kınadıklarını bildiren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, “Yunanistan, milli sembollere karşı yapılan her türlü hakaret içeren hareketi, bu durumda Türkiye’nin milli sembolü, en sert şekilde kınamaktadır. Neo-Nazizmin temsilcilerinin kabul edilemez hareketleri, Yunan ve Avrupa geleneklerinden uzaktır. Yunan toplumunun Parlamento dışında bıraktığı Altın Şafak oluşumunun kendi reklamını yapma çabasıdır. Neonaziler sadece kendilerini temsil eder” şeklinde açıklama yaptı. AP Başkanı David Sassoli ise ırkçı Lagos hakkında yaptırım süreci başlattı. Ancak Lagos’a sadece ‘uyarı’ cezası veren Sassoli, provokatöre yönelik daha ağır ceza beklentilerini karşılıksız bıraktı. AP’nin Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ise Türk bayrağının yırtılmasına tepki göstererek, “Bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz. Aşırı sağın, İslam karşıtı söyleminin Brüksel’de yeri yok” açıklamasında bulundu.

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AVRUPA ‘DUR’ DEMELİ

Bayrağa saldırıya tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise sosyal medya hesabında şunları yazdı: “Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık ‘dur’ demeli. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek. AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz.” AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “AP’de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu” ifadesini kullandı. “Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar, yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler” diyen Çelik, AP’nin rkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve Türkiye düşmanı siyasetlerinin gösteri merkezi haline gelmiş olmasını eleştirerek, sosyal medya hesabında şöyle yazdı:

O BAYRAĞI BOL BOL GÖRECEK

“AP’de o karaktersiz faşist, bayrağımıza yaptığı saygısızlıkla orada temsil edilen tüm milletlere saygısızlık yapmıştır. Biz kendi bayrağımıza da başka milletlerin bayraklarına da saygısızlık yapılmasını doğru bulmayız. O ırkçı Yunanlı yaptığı saygısızlıkla AP’de bulunan her milletin bayrağına saldırmıştır. AP, o faşistin yaptığı saygısızlığı AP’nin kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak da ele almalıdır. O faşist, Doğu Akdeniz’de ve Ege’de bayrağımızı gururla dalgalanırken bol bol görecektir. AP, bayrağımıza saygısızlık yapan bu faşist hakkında gereğini yapmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır. Bayrağımız vatanımızda bağımsızlığın sembolü olarak ve yeryüzünde her yerde de insanlığa yüksek değerleri hatırlatmak için gururla dalgalanmaya devam edecek.”

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Altın Şafak psikopatı

Türk bayrağını yırtan 1972 doğumlu Ioannis Lagos hakkında şu anda Yunanistan’da ‘suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma’ nedeniyle soruşturma yürütülüyor. 2012-2019 yılları arasında Neo-Nazi Altın Şafak Partisi’nden AP milletvekilliğine seçilen Lagos, bu partiden istifa ettikten sonra 2019’da kendi kurduğu ‘E. La. Syn’ Partisi’nin (Milli Halk Vicdanı) genel başkanı oldu. AP’de ise bağımsız vekil olarak görev yapan ırkçı Lagos’un, Altın Şafak Partisi üyesi olduğu yıllardaki faaliyetleri nedeniyle Yunanistan’da iki kez tutuklandığı belirtiliyor. Yunan polisince daha önce gözaltına alınan Lagos’un, 2019’da, 2013’te işlediği saldırı suçundan dolayı da 8 ay hapis cezasına mahkum edildiği vurgulanıyor. Lagos’un 2013’te Atina’da öldürülen faşizm karşıtı müzisyen Pavlos Fissas davasında da ismi geçiyor. Lagos, geçmişte aynı zamanda şantaj, haraç toplama, kadın ticareti, çek senet tahsilatı ve ruhsatsız silah kullanmakla da suçlanmıştı.