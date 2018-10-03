Şimdi de kargoya dadandılar: Hırsızlık şebekesinin onlarca mağduru var

Emniyet güçlerinin dolandırıcılara yönelik operasyonları son dönemlerde başarıyla devam ederken, şebeke üyeleri kendilerine yeni yöntemler bulmakta gecikmiyor. İnternet üzerinden satışı sunulan pahalı bilgisayar ve cep telefonlarını takibe alan çete üyeleri, görmek için İstanbul'a getirttikleri ürünleri henüz kargodayken sahte kimlik ya da sahte notlarla alarak kayıplara karışıyor.

Yöntem nasıl işliyor?

Dolandırıcılar internet üzerinden pahalı bilgisayar ya da telefon satıcılarına mesaj atarak, 'İstanbul'da bu ürünü nasıl görebiliriz' sorusunu yöneltiyor. Satıcının 'Herhangi bir akrabama ya da arkadaşıma göndereyim, orada görebilirsiniz' teklifini kabul eden dolandırıcılar, kiminle görüşeceklerinin bilgisini de alıyor. Dolandırıcılar bu aşamadan sonra farklı yöntemler izliyor.

İlk yöntemde kargonun gönderileceği akrabanın soy ismine göre düzenlenen sahte bir kimlikle şubeye giden çete üyeleri, gelen kargoyu 'gönderilen kişinin eşiyim, kardeşiyim, oğluyum' gibi iddialarla teslim alıp ortadan kayboluyor.

İkinci yöntemde ise kimi bölgelerde kargo firmalarının çalışanlarıyla koordineli hareket eden çete üyeleri, pahalı kargoların üzerine kurşun kalemle istedikleri ismi yazdırıp bu ismin de kargoyu teslim alabileceği bilgisini yazdırıyorlar.

"Son mağdur Adana'dan"

Bu yöntemin son mağduru ise Adana'dan Nurol Çat oldu. Yenisafak.com'un konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Çat, internet üzerinden satışa koyduğu bilgisayarının değerinin 11 bin 500 TL olduğunu söyledi.

Bilgisayarı için kendisini 'Volkan Demir' isminde birinin aradığını kaydeden Çat, "Bu ürünü İstanbul'da nerede görebilirim diye sordu. Ben de kuzenlerimin İstanbul'da yaşandığını, kuzenimin yanına gidip ürünü görebileceğini söyledim. Kendisi de kabul etti. Eğer ürünü beğenirse oradan bana havale yapacaktı, ben hesabımda parayı görünce kuzenim bilgisayarı teslim edecekti" dedi.

Kargodan teslim alıp, ellerini kollarını sallayarak ortadan kayboldular

Kargoyu verdikten sonra telefonuna teslim alındığına dair mesaj geldiği bilgisini veren Çat, şöyle devam etti:

"Mesaj gelince kuzenimi aradım. Ancak kargonun kendisine gelmediğini söyledi. Kargoyu arayınca bana kargonun üzerinde 'Samet Doğan teslim alabilir' şeklinde kurşun kalemle not düşüldüğünü, bu nedenle de kendilerinin Samet Doğan kimliğiyle şubeye gelen kişiye bilgisayarı teslim ettiklerini söylediler."

"Samet Doğan'ın kimlik bilgileri Google'da var"

Daha sonra ürünü satın almak için kendisini arayan kişi yeniden telefonla aradığını anlatan Çat, "Telefonlarıma çıkmadı. Samet Doğan kimdir diye araştırma yaptım. Samet Doğan, tüm kimlik bilgileri Google'da olan bir isim. Aslında o da mağdur. Kargo firması zararımı tanzim edeceğini söylüyor ancak benim amacım bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması" dedi.

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Kendisi gibi farklı mağduriyetler yaşayan isimler olduğuna dikkati çeken Çat, başka bir olayı da şu sözlerle anlattı:

"Benimle aynı gün Samsun'dan birisini aramışlar. Samsun'daki satıcının eniştesinin soyismi Doğan. Yani ellerindeki sahte kimlikle aynı. Yaklaşık 28 bin TL değerinde bir bilgisayarı satışa çıkaran Samsun'daki kişiyi arayıp 'Bu ürünü İstanbul'da nasıl görebiliriz' demişler. O da eniştesine yollamış. Sabah erken saatlerde kargoya gidip sahte kimlikle bilgisayarı almışlar. Bu şebeke kimlik bilgilerine bir şekilde erişebiliyor. "