Şimdi de kilisede saldırı: Saldırganlar saatler içinde yakalandı

Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nde dün düzenlenen ayin sırasında henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, 52 yaşındaki Cihan Tuncer'i öldürdü. Saldırıyı düzenleyen kişilerin kilisenin bulunduğu caddeye bir araçla geldikleri, saldırının ardından da aynı araçla kaçtıkları belirlendi. Kilise içinde yapılan incelemede de 5 adet mermi kovanı bulundu. İki merminin maktule, diğer üç merminin de kilise içinde korku ve panik yaratmak için sıkıldığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi ve bindikleri aracı geçen hafta kullandığı belirlenen 1 şüpheli polis operasyonuyla gözaltına alındı.





MÜNFERİT OLABİLİR

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi: "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. İstanbul Valisi Davut Gül de olay yerindeydi. Gül, şunları söyledi: "Hepimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 52 yaşında bir vatandaşımız vefat etti. Tek bir kişiye saldırı olmuş. Bildiğimiz, içeri girilmiş ve içerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş. Polisimiz, savcımız herkes görevini yapıyor."





DİREKT ATEŞ EDİLİYOR

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, şu bilgiyi verdi: “Bölgede bulunan 4 kilisede hafta sonu ayinler oluyor. Kilisenin pederi, ’Tam ben dua ederken içeri gireni görmedim ancak o anda kafamı silah sesiyle kaldırdım’ diyor. Çelişkiler var. Direkt ayinde oturan adama ateş ediliyor. Hemen yanındaki kadıncağız kendini yere atıyor. Cemaate yönelik mi münferit bir olay mı belli değil. Bu savcılık incelemesi ile ortaya çıkacak."

Geldikleri araçla kaçan 2 DEAŞ üyesi saldırgan akşam saatlerinde polis operasyonuyla yakalandı.

SAVCILIK GÖREVDE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.





Biri Tacikistanlı biri Rus iki DEAŞ üyesi

Saldırıya ilişkin gece saatlerinde basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan saldırganlardan birinin Tacikistan diğerinin de Rusya uyruklu ve DEAŞ üyesi olduklarını değerlendirdiklerini söyledi. Edinilen bilgilere göre, saldırganlar olay yerinden Polonya plakalı bir araçla kaçtı. Araç, Göktürk’te tespit edilse de izi kaybedildi. Bunun üzerine takibe polis helikopteri de katıldı. Saldırganlar akşam saatlerinde Başakşehir Güvercintepe’de yakalandı. Bakan Yerlikaya, saldırıdan sonra 30 adrese baskın yapıldığını ve 47 şahsın gözaltına alındığını söyledi. Yerlikaya, saldırganların 22.00’de yapılan baskında gözaltına alındıklarını duyurdu.





O ANLAR GÜVENLIK KAMERASINDA

Ayin sırasında yapılan silahlı saldırı, kilisenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, maskeli iki şüpheli kiliseye giriyor. Maskeli bir kişi ondan hemen önce kiliseye giren kişinin başına silahla vuruyor. Ardından saldırganlar kaçıyor.





KONSOLOS AYINDEYDI

Kilisedeki saldırıda hayatını kaybeden 52 yaşındaki Tuncer Cihan’ın İstanbul doğumlu ve Müslüman olduğu öğrenildi. Cihan son zamanlarda sık sıkı kiliseyi ziyaret ediyordu. Saldırı sırasında Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak’ın da çocuklarıyla ayinde olduğu öğrenildi.





ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefonla görüştüğünü belirtti. Altun "Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanı'mız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti." bilgisini verdi.





DEVLET YANIMIZDA

Katolik Kilisesi ve Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu da "Ayin sırasında meydana gelen bu vahşi saldırı Katolik cemaati başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını derinden üzmüştür. Biz devletimizin bu aşamadaki desteğine teşekkür ediyoruz." dedi.





HEP BIR AĞIZDAN KINANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kilisede gerçekleşen saldırıyı kınadığını, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da silahlı saldırıyı kınadı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya üzerinden kınama mesajı paylaştı. ''Saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de saldırıyı kınadı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X platformundan, "Bu alçak eylemden ötürü en derin taziyelerimizi ve en güçlü kınamamızı ifade ediyoruz." paylaşımında bulundu. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus de üzüntüsünü dile getirdi.



