Gündem Şimdi ders zamanı
EĞİTİM

Şimdi ders zamanı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmenin yarıyıl tatili bitti. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısı dün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 takvimine göre, ikinci dönemin ara tatili 6-10 Nisan’da yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanarak, 11 haftalık yaz tatiline girilecek. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Elazığ’ın tamamında ve Malatya’nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat’ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat’ta açılacak. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020’de gerçekleştirilecek. İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran 2020’de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart’ta alınacak sınavın sonuçları, 23 Temmuz’da açıklanacak.

ÖĞRENCİLER GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

İkinci dönemin başlamasıyla birlikte Ankara Çankaya İlkokulu’nda eğitimlerine devam eden 4-E sınıfı öğrencileri, ilk derste Türkiye ve dünya gündemi ilgilendiren olaylar hakkında konuştu. Öğrencilerden Özge Yiğit, “15 tatilde oyun oynadım ve ailemle vakit geçirdim. Kitap okudum” dedi. Yiğit, dünyada ve Türkiye’de meydana gelen bazı olayları da takip ettiğini belirterek, “Çin’de Koronavirüs ortaya çıktı. Elazığ ve Malatya’da da depremler oldu. Depremde biraz korktum. Deprem esnasında; sağlam eşyaların yanında çök-kapan-tutun tekniği uygulanması gerekiyor, bunu öğrendim” ifadelerini kullandı. Asmin Mayasıl ise tatil boyunca büyüklerini ziyaret etmeyi ihmal etmediğini söyleyerek şunları söyledi: “Çok güzel geçti tatilim. Yeni bilgiler öğrendim, kitap okudum ve oyun oynadım. Türkiye’de tatil süresinde depremler oldu. Onlara geçmiş olsun diliyorum. Salgın hastalıklar ortaya çıktı. Bu hastalıklardan korunmak için dışarıda maske takabiliriz. Öksürürken, elimizle ağzımızı kapatabiliriz”

Okul çevresinde denetim

Okul çevrelerinde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.
  • Okulların başlamasıyla birlikte polis ekipleri, okul çevrelerindeki denetimlerini artırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulaması yapıldı. Öğrenciler büyük bir heyecanla okul yolunu tutarken, emniyet ekipleri de öğrencilerin güvenliği için harekete geçti. Denetimlerin bir noktası da Ümraniye oldu. Okul çevrelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaptıkları denetimlerle şüpheli gördükleri araçları ve yayaları durdurdu. Araçları didik didik arayan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri de üst aramasından geçirdi ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

Yıldırım’ın onur günü
GÜNDEM
Yıldırım’ın onur günü
54 hedef yerle bir

54 hedef yerle bir

​Esed rejimi askerlerimizi hedef aldı, bedelini ağır ödedi.
Türkiye saldırılara meşru karşılık verdi

Türkiye saldırılara meşru karşılık verdi

​ABD, İdlib'de şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı.
Artık yargıya hesap verecek

Artık yargıya hesap verecek

​İSMEK'teki kadınları sözlü taciz eden Şişli hakkında suç duyurusu.
Önümüzü kesmeyin

Önümüzü kesmeyin

​Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacak.
CHP, SP ve İYİ Parti sessiz

CHP, SP ve İYİ Parti sessiz

​Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalı görmezden geldiler.
Katil Emir

Katil Emir

BAE suikast timi Yemen'de 200 kişiyi öldürdü.

Kentyol CHP çiftliği olmuş

Kentyol CHP çiftliği olmuş

​CHP'li belediyede mevzuata aykırı ödemeler ve araç kiralamaları tespit edildi.
Maske bitti fiyatlar uçtu

Maske bitti fiyatlar uçtu

​Çin, Türkiye'ye ihraç ettiği maskeleri geri satın aldı.
Barış değil ilhak planı

Barış değil ilhak planı

Filistinli kardeşlerimizin onurunu savunmaktan geri durmayacağız.
Otomotivde<br>elektrik devrimi

Otomotivde
elektrik devrimi

​Z Raporu'nun şubat sayısı bayilerde yerini aldı.
AB'den<br>Schengen fırsatçılığı

AB'den
Schengen fırsatçılığı

​AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkartıldı.
Bulut bilişimde<br>dev etkinlik

Bulut bilişimde
dev etkinlik

​15 ülkeden 2 bin katılımcı İstanbul'a geliyor.
Benzin zammı iptal edildi

Benzin zammı iptal edildi

Bu gece yarısından itibaren yansıtılacak 8 kuruşluk zam iptal oldu.
Cumhurbaşkanı'ndan<br> yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı'ndan
yerli otomobil açıklaması

​Erdoğan: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması

"​76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir."
Balkanlar'dan kar geliyor

Balkanlar'dan kar geliyor

Sıcaklıklar yurt genelinde 10-15 derece azalacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.