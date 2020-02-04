Şimdi ders zamanı

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanarak, 11 haftalık yaz tatiline girilecek. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Elazığ’ın tamamında ve Malatya’nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat’ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat’ta açılacak. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020’de gerçekleştirilecek. İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran 2020’de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart’ta alınacak sınavın sonuçları, 23 Temmuz’da açıklanacak.

ÖĞRENCİLER GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

İkinci dönemin başlamasıyla birlikte Ankara Çankaya İlkokulu’nda eğitimlerine devam eden 4-E sınıfı öğrencileri, ilk derste Türkiye ve dünya gündemi ilgilendiren olaylar hakkında konuştu. Öğrencilerden Özge Yiğit, “15 tatilde oyun oynadım ve ailemle vakit geçirdim. Kitap okudum” dedi. Yiğit, dünyada ve Türkiye’de meydana gelen bazı olayları da takip ettiğini belirterek, “Çin’de Koronavirüs ortaya çıktı. Elazığ ve Malatya’da da depremler oldu. Depremde biraz korktum. Deprem esnasında; sağlam eşyaların yanında çök-kapan-tutun tekniği uygulanması gerekiyor, bunu öğrendim” ifadelerini kullandı. Asmin Mayasıl ise tatil boyunca büyüklerini ziyaret etmeyi ihmal etmediğini söyleyerek şunları söyledi: “Çok güzel geçti tatilim. Yeni bilgiler öğrendim, kitap okudum ve oyun oynadım. Türkiye’de tatil süresinde depremler oldu. Onlara geçmiş olsun diliyorum. Salgın hastalıklar ortaya çıktı. Bu hastalıklardan korunmak için dışarıda maske takabiliriz. Öksürürken, elimizle ağzımızı kapatabiliriz”

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Okul çevresinde denetim

Okul çevrelerinde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Okulların başlamasıyla birlikte polis ekipleri, okul çevrelerindeki denetimlerini artırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulaması yapıldı. Öğrenciler büyük bir heyecanla okul yolunu tutarken, emniyet ekipleri de öğrencilerin güvenliği için harekete geçti. Denetimlerin bir noktası da Ümraniye oldu. Okul çevrelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaptıkları denetimlerle şüpheli gördükleri araçları ve yayaları durdurdu. Araçları didik didik arayan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri de üst aramasından geçirdi ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.