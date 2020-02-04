Yıldırım’ın onur günü

Tuzla’da, 10 bin 500 metrekare alana kurulan okulda, anaokulu öğrencileri için 4 derslik, ilkokul öğrencileri için de 24 derslik bulunuyor. Okulda bilim-sanat, robotik kodlama, teknoloji atölyeleri, zeka oyunları atölyeleri, spor, bale ve folklor salonları yer alıyor. Doğa ile iç içe olan okulda geniş yeşillik alan ve 1700 kitaplı kütüphane de var.Tuzla’da, 10 bin 500 metrekare alana kurulan okulda, anaokulu öğrencileri için 4 derslik, ilkokul öğrencileri için de 24 derslik bulunuyor. Okulda bilim-sanat, robotik kodlama, teknoloji atölyeleri, zeka oyunları atölyeleri, spor, bale ve folklor salonları yer alıyor. Doğa ile iç içe olan okulda geniş yeşillik alan ve 1700 kitaplı kütüphane de var.