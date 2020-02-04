Yıldırım’ın onur günü

Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu dün ders başı yaptı. Son Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın çocukları Bahar Büşra Köylübay, Bülent Yıldırım ve Erkam Yıldırım tarafından Tuzla’da yaptırılarak MEB’e devredilen ‘Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu’ dün düzenlenen törenle öğrencilere kapılarını açtı. Programda okulun açılış kurdelesini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve çocukları birlikte kesti. Yıldırım, “Bugüne kadar Türkiyemiz için büyük eserlere imza attık. Dünyanın 10 mega projesinden yedisini gerçekleştirdik. O eserlerin hiçbiri beni bugünkü kadar duygulandırmadı.
Bu okul, geleceğimizin irfan yuvası olacak” dedi.
OKUL YAPTIRIN ÇAĞRISI
- 2003 yılından bu yana derslik ve okul sayısının iki katına çıktığını belirten Yıldırım, “Yedi sekiz tane büyük şehrimizde okul eksiğimiz var. İstanbul için 400 okula ihtiyaç var. Yüzünün yeri beli. Şu an içinde MEB’in İstanbul’da 49 yatırımı var. Bu hızla devam edersek İstanbul’da her yerde tekli eğitime geçmek mümkün hale gelecek. Ben bütün hayırseverlerimizi okul yapmaya davet ediyorum. Yapacağınız her okul Türkiye’nin geleceğine atılmış bir imza olacak” şeklinde konuştu.