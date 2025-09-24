Şimşek'i de ihraç etti

CHP, eski il başkanı ve milletvekili Berhan Şimşek’i ihraç istemiyle disipline sevk etti. 21. Olağanüstü Kurultayı’nda adaylığını açıklayan ancak aday olmayan Şimşek, kararın ardından Sarıyer’deki CHP binasına geldi. Burada açıklamalarda bulunan Şimşek, “Büyük üzüntü içerisindeyim. Bıçak soksanız kanım akmaz. Ne ben bunu hak ediyorum ne de buradan içeri girip liste tutulup dışarıya tedbirle ihraç edilmek isteyen arkadaşlar. Nasıl büyüteceksiniz bu partiyi siz? Sizden önceki kimsenin emeği yok. Ya hep beraber ya hiç birimiz öyle mi? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz. Bugünkü kitleler sanıyorsun ki senin peşinden geliyor. Türkiye’deki geçimsizliğin ve geleceksizliğin peşinden gençler konuşuyor” şeklinde konuştu.