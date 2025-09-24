Yeni Şafak
Şimşek'i de ihraç etti

Neslihan Önder
04:0024/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP'de muhalif kıyımına hız veren Özgür Özel yönetimi, hafta sonu yapılan olağanüstü kurultay öncesinde ismi genel başkan adaylığı için geçen eski milletvekili Berhan Şimşek'i partiden ihraç etti. Şimşek, "Biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yapıyordu. Bize uygulanan, düşman ceza hukukudur" dedi.

CHP, eski il başkanı ve milletvekili Berhan Şimşek’i ihraç istemiyle disipline sevk etti. 21. Olağanüstü Kurultayı’nda adaylığını açıklayan ancak aday olmayan Şimşek, kararın ardından Sarıyer’deki CHP binasına geldi. Burada açıklamalarda bulunan Şimşek, “Büyük üzüntü içerisindeyim. Bıçak soksanız kanım akmaz. Ne ben bunu hak ediyorum ne de buradan içeri girip liste tutulup dışarıya tedbirle ihraç edilmek isteyen arkadaşlar. Nasıl büyüteceksiniz bu partiyi siz? Sizden önceki kimsenin emeği yok. Ya hep beraber ya hiç birimiz öyle mi? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz. Bugünkü kitleler sanıyorsun ki senin peşinden geliyor. Türkiye’deki geçimsizliğin ve geleceksizliğin peşinden gençler konuşuyor” şeklinde konuştu.


BANA UYGULANAN DÜŞMAN CEZA HUKUKU

Savunmasını gönderdiğini belirten Şimşek, “Bizim bu parti binasında emeğimiz var. Biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yapıyordu. Bugün bana uygulanan düşman ceza hukukudur. İhraç dilekçesinde şunlar yazıyor; ‘Parti disiplinini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmenize oy birliğiyle karar verilmiştir.’ Olağanüstü Kurultay’dan 6 gün önce. Bu benim şerefim. Düşman ceza hukuku budur” ifadelerini kullandı.


