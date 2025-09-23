Özel muhalifleri yedeklerden de sildi: Oy vermeyen kara listede

Şaibeli kurultayın iptaline karşı hafta sonu olağanüstü kurultayı toplayarak önlem almaya çalışan CHP, parti içerisindeki muhalif isimleri de tasfiyeye başladı. CHP, önceki gün 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nı yaparak hem Genel Başkanı hem de 60 kişilik Parti Meclisi’nin (PM) seçti. Yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel en büyük değişikliği parti meclisi yedek üyeleri arasında yaptı.





LİSTE TAMAMEN DEĞİŞTİ

Özel kendisine muhalif isimlerden oluşan parti meclisi yedek üyelerinin tamamı değiştirildi. Bir önceki dönemde yedekler arasında yer alan ve partinin ağır isimleri arasında bulunan; Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Mustafa Tunç Soyer, Koza Yardımcı, Oğuz Kaan Salıcı, Müslim Sarı, Ali Öztunç, Selçuk Sarıyar, Mahir Polat, Gonca Yelda Orhan, listeye giremedi. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin itirafçı olan eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık’ın oğlu olan Hakan Uyanık da parti meclisine seçilmedi.





İMAMOĞLU BELİRLEDİ İDDİASI

Yedek listeye giren isimler arasında Emin Umut Dikili, Bülent Dağdibi, İpek Dirim Kara, Furkan Sargın, Emre Demirtaş, Girayhan Erdoğan Cansu Gökalp, Emine Karataş, Ezgi Algül Yörük, Duygu Kılıçtek, Özlem Ekiz, Sibel Altınpınar, Yiğit Şafak Karip, Rasih Kantaş ve Refik Yavuz yer aldı. Geçen dönem erkek ağırlıklı olan yedek liste, bu kez kadınların yoğunlukta olduğu bir listeye döndü. CHP içindeki bir yetkili, parti meclisi ve yedek üyeleri, Genel Başkan Özgür Özel ve yolsuzluktan soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hazırladığı iddiasında bulundu.





82 kişi kara listede

Kurultayda 835 oy alarak yeniden seçilen Özel oy kullanan 917 kişiden 82 kişinin oyunu alamadı. Bu isimlerin halen Genel Başkan Özel’e karşı tavırlı olduğu belirtiyor. Protesto oyu olarak kullanılan oyları Özel bu sonbaharda toplanması beklenen olağan kurultay da görmek istemediği iddia edildi. Özel’in ilk olarak 82 ismin tasfiyesini istediği öne sürüldü. Sandık sonuçlarını yeniden inceleyecek Genel Merkez olası isimler üzerinden araştırma yapacak. Bu isimlerin tespit edilmemesinin ardından yeniden delege olmaları önlenecek.





İNCE KENDİSİ GİRMEK İSTEMEDİ

Şaibe iddiaları ve güven oyu tartışmaları gölgesinde geçen 22. Olağanüstü Kurultay’da bir süre önce CHP’ye geri dönen Muharrem İnce’nin PM’ye girip girmemesi tartışıldı. Genel Merkez’in de girmesini istediği İnce kendi talebi üzerine PM’ye girmek istemedi. İnce’nin PM’ye girmesi olağan kurultaya kaldı. İnce’nin tutumu tartışmasız bir kurultayda ve adının bir iddiaya karışmaması ile ilgili olduğu iddiasında bulunuldu.



