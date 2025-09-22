CHP’de Selvi Hanım tartışması

CHP’de yargıya taşınan tartışmalı kurultayın ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkışlarının eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun etkisiyle şekillendiği iddiaları partide yeni bir krize yol açtı.
Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun mevcut tutumu eşi Selvi Kılıçdaroğlu’na bağlanıyor. Altaylı, görüştüğü CHP’li isimlere Selvi Hanım’ın bu süreçteki tutumunu sorduğunu belirterek, milletvekillerinden aldığı yanıtı şu sözlerle aktardı: “Selvi Hanım, Kemal Bey’i haklı buluyor. Hatta belki de asıl sorumlu o bile olabilir.”
HADDİNİZİ BİLİN
Altaylı’nın bu iddialarına CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İlgezdi, yaptığı açıklamada, “Aileyi ve inançları siyasete alet etmek, çaresizliğin, tükenmişliğin ve ahlaksızlığın en açık göstergesidir. Alevilik üzerinden hedef alınan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra, şimdi de iftira atma sırası Selvi Hanım’a mı geldi? Selvi Hanıma yöneltilen asılsız dedikodular, akıl tutulmasının ve siyaset üretememenin resmidir. İftira üzerine kurulan her senaryo, siyasetin dibe vurduğunu göstermektedir. Haddinizi bilin” ifadelerini kullandı.
ETİK VE AHLAKİ DEĞİL
Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ise “Siyasi mücadelede aile, eş, çocuklar üzerinden yıpratma ve rekabet, dürüst olmadığı gibi etik ve ahlaki de değildir. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’na kulis adı altında medyada yöneltilen, kaynağı gizlenen duyumlardan ve dedikodudan ibaret gayrı ahlaki ithamları doğru bulmuyorum” dedi.
SEN ADAM OLMAZSIN
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da tepkisini “Merkepler adam olur, sen adam olmazsın. Önce Alevilik üzerinden hedef aldılar, tutunamadılar. Şimdi de eşini diline dolayarak siyaset yapmaya kalkıyorlar. ‘CHP’li vekil’ masalları üzerinden kurgulanan bu dedikodular, akıl tutulmasının, ahlak erozyonunun ve siyaset tükenmişliğinin resmidir” ifadeleri ile dile getirdi. Ankara Milletvekili Deniz Demir, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de tepki gösteren isimler arasında yer aldı.