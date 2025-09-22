CHP’de Selvi Hanım tartışması

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun mevcut tutumu eşi Selvi Kılıçdaroğlu’na bağlanıyor. Altaylı, görüştüğü CHP’li isimlere Selvi Hanım’ın bu süreçteki tutumunu sorduğunu belirterek, milletvekillerinden aldığı yanıtı şu sözlerle aktardı: “Selvi Hanım, Kemal Bey’i haklı buluyor. Hatta belki de asıl sorumlu o bile olabilir.”





HADDİNİZİ BİLİN

Altaylı’nın bu iddialarına CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İlgezdi, yaptığı açıklamada, “Aileyi ve inançları siyasete alet etmek, çaresizliğin, tükenmişliğin ve ahlaksızlığın en açık göstergesidir. Alevilik üzerinden hedef alınan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra, şimdi de iftira atma sırası Selvi Hanım’a mı geldi? Selvi Hanıma yöneltilen asılsız dedikodular, akıl tutulmasının ve siyaset üretememenin resmidir. İftira üzerine kurulan her senaryo, siyasetin dibe vurduğunu göstermektedir. Haddinizi bilin” ifadelerini kullandı.





ETİK VE AHLAKİ DEĞİL

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ise “Siyasi mücadelede aile, eş, çocuklar üzerinden yıpratma ve rekabet, dürüst olmadığı gibi etik ve ahlaki de değildir. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’na kulis adı altında medyada yöneltilen, kaynağı gizlenen duyumlardan ve dedikodudan ibaret gayrı ahlaki ithamları doğru bulmuyorum” dedi.





SEN ADAM OLMAZSIN