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Sinan Oğan'dan Muharrem İnce'yi kızdıracak sözler: Çok rahat geçeceğim

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den çok daha fazla oy alacağını iddia etti. Oğan, İnce'yi çok rahatlıkla geçeceğini ifade etti.

01:22 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, tvnet'te Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu Sert Sorular programına konuk oldu.

Oğan burada yaptığı açıklamalarda kendisinin ve Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin oy oranına değindi. İnce'nin CHP tabanından yüzde 25-30 oranında oy alacağını ifade eden Oğan, İnce'yi kızdıracak sözler söyledi.

Oğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Muharrem İnce'yi çok rahatlıkla geçeceğini ileri sürdü.





#Sinan Oğan
#Muharrem İnce
#14 Mayıs
#Seçim
1 saat önce
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