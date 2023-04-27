Sinan Oğan'dan Muharrem İnce'yi kızdıracak sözler: Çok rahat geçeceğim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı ise dış basında yer alan "Erdoğan kalp krizi geçirdi" iddialarını ifşa ederek yalanladı.