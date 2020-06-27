Sınav saatlerinde sokaklar yasak

Sınava girecek adayın bir yakını kısıtlamadan muaf olacak. YKS sınavlarına girecek adayların T.C. kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri, bugün 07.00-13.00 saatleri, yarın ise 07.00-16.00 saatleri arasında açık tutulacak. Şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı-satıldığı iş yerleri açık olacak. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri de açık. Mahkeme kararı çerçevesinde çocuklarını görmek isteyen boşanmış anne ve babalar da yasaktan muaf tutuldu. Tatil bölgelerinde turistler de yasaktan muaf olacak.