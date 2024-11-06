Sınır hattına çok katmanlı koruma!

Türkiye-İran sınırında yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelede alınan güvenlik önlemlerini Yeni Şafak sınırın sıfır noktasında inceledi. Van’da konuşlu 6’ncı Tugay Komutanlığı’nın kontrolünde olan 295 kilometrelik sınır hattı, yasa dışı geçişlere ve terör tehditlerine karşı çok katmanlı kalkanla korunuyor.





DUVARIN YÜZDE 70’İ TAMAM

Hudut güvenliğinde en dikkat çeken önlemlerden biri, yasa dışı geçişleri tespit ve önlemekte etkin olan mini İHA’lar. Personel tarafından kolayca kontrol edilebilen bu cihazlar, kaçakçılar ve terör unsurlarının hareketlerini anında tespit edebiliyor. 2021 yılında başlanan Modüler Beton Duvar (MBD) inşaatının ise yüzde 70’i tamamlandı. Duvar, 2025 yılında son etaplarıyla tamamlanacak.





7 GÜN 24 SAAT GÖZETLEME

Sınır güvenliği kapsamında mayına karşı korumalı yeni nesil zırhlı araçlar Kirpi 2 ile Vuran işbaşında. Ayrıca devriye, mayın ve bomba arama köpek timleri sınır hattında görev yaparken, yasa dışı faaliyetleri tespit için tünel ve boşluk algılayıcı cihazlar kullanılıyor. Bunun yanı sıra, sınır boyunca inşa edilen beton duvar hattında aydınlatma sistemleri ile hem gündüz hem gece gözetleme yapılabiliyor.





DRONLARA KARŞI ÖNLEMLER

İran sınırında muhtemel drone saldırılarına karşı dronsavar sistemleri aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca, hava savunma topu ve taret monteli zırhlı personel taşıyıcılar, sınır hattını tehdit eden drone ve paramotor tehditlerine karşı bölgede görev yapıyor.





25 KATMANLI SAVUNMA SİSTEMİ

Hudut güvenlik yönetim merkezinde, sınır hattının güvenliği için 25 farklı katmandan oluşan bir savunma sistemi yürütülüyor. Elde edilen tüm veriler, sınır karakolundaki emniyet yönetim merkezinde toplanarak bölük, tabur ve tugay harekât merkezleri üzerinden üst komutanlıklara eş zamanlı olarak aktarılıyor. Kolluk kuvvetlerinin de desteği ile yasa dışı geçişler engelleniyor.





BAŞARI RAKAMA YANSIDI

Güvenlik sistemleriyle desteklenen bu önlemler, özellikle yasa dışı göçle mücadelede kendini gösteriyor. 2020 yılında 62 bin 818 kişinin yasa dışı geçişi engellenirken, 2024’te bu sayı 15 bin 422’ye kadar düştü. Özellikle son yıllarda yapılan modern güvenlik yatırımları, kaçakçılığı ve terör sızmalarını minimize etti.





Muhabirimiz Canberk Doğan, hendekleri yerinde inceledi.

BU HENDEKLER AŞILAMAZ

Beton duvarın hemen ardından gelen 4x4 derin hendeklerle yasadışı geçiş ve sızmanın önüne tamamıyla geçilmiş oluyor. Sınır hattı boyunca uzaktan komuta ve otonomi özelliklerine sahip insansız kara araçları (İKA) görev yaparak tehlikeli arazilerde keşif ve gözetleme sağlıyor. Bu sistemlerin başında Aselsan yapımı İKA Aslan yer alıyor. Aslan, 146 desibele çıkan ses dalgası ile yasa dışı geçiş yapmaya çalışanlara geçici sağırlık gibi hasarlar vererek engelliyor.











