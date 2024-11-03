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Gürbulak Sınır Kapısı'nda rekor yakalama: Talk pudrası ve bitki köklerine gizlemişler

Gürbulak Sınır Kapısı'nda rekor yakalama: Talk pudrası ve bitki köklerine gizlemişler

10:513/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
AA
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Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4,5 ton metamfetamin ele geçirildi.
Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4,5 ton metamfetamin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4,5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı, Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 tırda yapılan denetimlerde 4 buçuk tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları sonucunda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan üç tır riskli kategoride değerlendirilerek detaylı kontrole tabi tutuldu.

Talk pudrası ve bitki köklerine gizlemişler

Gerçekleştirilen x-ray taramasında söz konusu araçlarda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerden de faydalanılarak yapılan arama sonucunda,
talk pudrasına emdirilmiş 706 kilogram ve bitki köklerine gizlenmiş 3 bin 797 kilogram olmak üzere 4,5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle genişletilen operasyon kapsamında tespit edilen failler gözaltına alınırken, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Açıklamada,
"Gürbulak Sınır Kapısı'nda rekor miktarda uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilerek zehir tacirlerine önemli darbe indirildi"
ifadesi kullanıldı.




#Gürbulak Sınır Kapısı
#metamfetamin cinsi uyuşturucu
#Ticaret Bakanlığı

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