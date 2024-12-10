Sınır kapısında dönüş yoğunluğu: Her şey için teşekkür ederiz

Memleketleri Hama'ya dönmek için 12 yıldır beklediklerini dile getiren Ali Hasiko ise “Türkiye'ye bize kapılarını açtığı için teşekkür ederim” diye konuştu. İbrahim El Muta da “Elhamdülillah savaş bitti. Türkiye çok güzel ama vatanımız Suriye” dedi. Hana Hasiko, Türkiye ve Suriye'nin kardeş olduğunu dile getirerek, "Her şey için teşekkür ederiz, artık evlerimize gidiyoruz” ifadelerini kullandı. Abdurrahman el-Ali, “Türkiye çok güzel, bizi çok güzel ağırladılar. Türkler bizim kardeşimiz. Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz, ona çok teşekkür ederiz” açıklaması yaptı.