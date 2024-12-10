Sınır kapısında dönüş yoğunluğu: Her şey için teşekkür ederiz

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında evlerine dönüyor.
Hatay Reyhanlı’daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde sıraya girip gümrük işlemleri için bekliyor. Kontrollerin ardından sınırdan geçişi uygun görülen Suriyeliler, memleketlerine gidiyor. Vatanlarına geri dönen Suriyeliler, Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkür ediyor. Suriyelilerden Adem Muhammed Zin, Şam'a gideceklerini söyleyerek “Esed gitti, savaş bitti. Türklerden Allah razı olsun, bizlere çok yardım etti” dedi.
BİZİ ÇOK GÜZEL AĞIRLADINIZ
Memleketleri Hama'ya dönmek için 12 yıldır beklediklerini dile getiren Ali Hasiko ise “Türkiye'ye bize kapılarını açtığı için teşekkür ederim” diye konuştu. İbrahim El Muta da “Elhamdülillah savaş bitti. Türkiye çok güzel ama vatanımız Suriye” dedi. Hana Hasiko, Türkiye ve Suriye'nin kardeş olduğunu dile getirerek, "Her şey için teşekkür ederiz, artık evlerimize gidiyoruz” ifadelerini kullandı. Abdurrahman el-Ali, “Türkiye çok güzel, bizi çok güzel ağırladılar. Türkler bizim kardeşimiz. Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz, ona çok teşekkür ederiz” açıklaması yaptı.