Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Genel Sekreterliği görevine Türkiye'nin adayı emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu seçildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı, 5-6 Aralık'ta Malta'da düzenlenen AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda eylülden bu yana münhal durumda olan AGİT Genel Sekreterliği görevine emekli Büyükelçi Sinirlioğlu'nun seçilmesi kararlaştırıldı.