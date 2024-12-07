Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği görevine, Türkiye’nin adayı emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu seçildi. Sinirlioğlu, AGİT’in 50 yıllık tarihinde genel sekreterliğe seçilen ilk Türk oldu.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Genel Sekreterliği görevine Türkiye'nin adayı emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu seçildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı, 5-6 Aralık'ta Malta'da düzenlenen AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda eylülden bu yana münhal durumda olan AGİT Genel Sekreterliği görevine emekli Büyükelçi Sinirlioğlu'nun seçilmesi kararlaştırıldı.
50 YILDA İLK KEZ
Büyükelçi Sinirlioğlu, Teşkilatın temelini oluşturan 1975 Helsinki Nihai Senedi'nin 50 yıllık tarihinde AGİT Genel Sekreterliği görevini üstlenen ilk Türk vatandaşı oldu. Karar, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 57 katılımcı üyenin onayıyla alındı.Genel Sekreter, AGİT üyeleri tarafından 3 yıllığına seçiliyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinirlioğlu'nu tebrik etti. Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Erdoğan, "Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.