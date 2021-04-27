Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Sinopta vakalar artıyor Haftalık vaka sayısı bine yaklaştı
SİNOP TÜRKİYE

Sinop'ta vakalar artıyor: Haftalık vaka sayısı bine yaklaştı

Sinop Sağlık Bakanlığının açıkladığı 11 tablonun 10’unda vaka artışını sürdürdü. Son açıklanan 17-23 Nisan tablosunda yüz binlik oranı 445,35’e, vaka sayısı ise 964’e yükseldi. 8-14 Şubat’ta açıklanan ilk tablodaki vaka sayısı 172’ydi. Rakamların 5,6’ya katlandığı, yüzde 460 artış yaşandığı görüldü.

Haber Merkezi İHA
Sinopta vakalar artıyor: Haftalık vaka sayısı bine yaklaştı
Arşiv

Sağlık Bakanlığının 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının 100 binde 79,52 olarak kaydedildiği Sinop’ta, 15-21 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 83,62 olmuştu. Rakamlar 20-26 Şubat tablosunda 160,03’e, 27 Şubat-5 Mart tablosunda 314,15’e, 6-12 Mart tablosunda 345,56’a yükseldi. 13-19 Mart tablosunda 309,06 olarak düşüş kaydetse de devamında, 20-26 Mart tablosunda 354,80’e, 27 Mart-2 Nisan tablosunda 360,34’e, 3-9 Nisan’da 398,69’a, 10-16 Nisan’da 440,73’e, 17-23 Nisan’da 445,35’e yükseldi.

Koronavirüs vaka sayısı 51 ilde arttı 29 ilde azaldı bir ilde ise aynı kaldı
KORONAVİRÜS
Koronavirüs vaka sayısı 51 ilde arttı 29 ilde azaldı bir ilde ise aynı kaldı

Yüz binlik rakamlar 216 bin 460 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 172 olan vaka sayısı, 15-21 Şubat’ta 181’e, 20-26 Şubat’ta 346’a, 27 Şubat-5 Mart’ta 680’e, 6-12 Mart’ta 748’e yükseldi. 13-19 Mart’ta 669’a düşse de, 20-26 Mart’ta 768’e, 27 Mart-2 Nisan’da 780’e, 3-9 Nisan’da 863’e, 10-16 Nisan’da 954’e, 17-23 Nisan’da 964’e yükseldiği tespit edildi.

Doğu Karadeniz'de vakalarda dalgalanma: 4 ilde düşüş, 5 ilde artış
KORONAVİRÜS
Doğu Karadeniz'de vakalarda dalgalanma: 4 ilde düşüş, 5 ilde artış

Rakamlara rağmen Sinop sokaklarında yoğunluk hakim. Tam kapanma açıklamasının da etkisiyle vatandaşlar sokaklara akın etti. Sinoplular açıklanan tabloları endişeyle takip ettiklerini belirtti. Tedbirlere riayet edilmediği sürece bu artışlara alışılması gerektiğini dile getirdiler.

Abone Ol Google News
Çöpten çıkardı öptü

Çöpten çıkardı öptü

​Zabıta, Türk bayrağını görür görmez gerekeni yaptı.
Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehidin kanı yerde kalmadı

MSB açıkladı: O noktada etkisiz hale getirildi.
Serbest bırakılan Thodex çalışanlarının ifadeleri ortaya çıktı

HSK'dan tam kapanma kararı

Ramazan'ın bereketi<br>bakkallarda yaşanıyor

Ramazan'ın bereketi
bakkallarda yaşanıyor

​Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal destek paketi ihtiyaç sahiplerine can suyu oluyor.

​MHP Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.