Şırnak’ta traktör devrildi: 12 kişi yaralandı

Şırnak’ta Kayaboyun köyünde fidan diken işçileri taşıyan römorklu traktör, dönüş yolunda Sırmalı Tepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktör ve römorkta bulunan 12 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kayaboyun köyünde fidan diken işçileri taşıyan Kadri T. (22) yönetimindeki 73 AH 695 plakalı römorklu traktör, dönüş yolunda Sırmalı Tepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.