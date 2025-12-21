Yeni Şafak
Şırnak’ta traktör devrildi: 12 kişi yaralandı

Şırnak’ta traktör devrildi: 12 kişi yaralandı

19:4421/12/2025, Pazar
AA
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şırnak’ta Kayaboyun köyünde fidan diken işçileri taşıyan römorklu traktör, dönüş yolunda Sırmalı Tepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktör ve römorkta bulunan 12 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak’ta işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Kayaboyun köyünde fidan diken işçileri taşıyan Kadri T. (22) yönetimindeki 73 AH 695 plakalı römorklu traktör, dönüş yolunda Sırmalı Tepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada devrilen traktör ve römorktaki 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.


