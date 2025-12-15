Şişli ruhsatsız çalışıyor

Şişli Belediyesi’ne yönelik 2024 yılı Sayıştay Raporu’nda, ilçede faaliyet gösteren 29 bin 916 iş yerinin ruhsatsız faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Raporda, ilçede belediyeciliğin temel başlıklarında ciddi bir yönetim zafiyetine işaret edildi. Sayıştay’ın en dikkat çekici tespitlerinden biri, ruhsat denetimlerinin fiilen çöktüğünü gösterdi. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı verilerine göre Şişli Belediyesi mücavir alanlarında 70 bin 641 aktif iş yeri bulunuyor. Ancak belediyenin kendi Ruhsat ve Denetim Birimi kayıtlarında yalnızca 40 bin 725 iş yeri yer alıyor. Bu iki veri birlikte değerlendirildiğinde, 29 bin 916 işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Üstelik Sayıştay’ın örneklem olarak incelediği 310 iş yerinin 185’inin ruhsatsız olduğu tespit edildi.





KAMU KAYNAKLARI FAİZE GİDİYOR

Raporda, Şişli Belediyesi’nin borç stokunun yasal borçlanma sınırını aştığı da açıkça kayda geçirildi. 2024 yılı itibarıyla belediyenin borç stoku 2 milyar 108 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam, yasal borçlanma haddinin 1 milyar 809 milyon TL üzerinde. Sayıştay, bu tabloya rağmen yeni borçlanmalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Raporda yer alan bir başka ağır tespit ise vergi ve sigorta primlerinin süresinde ödenmemesi oldu. Sayıştay’a göre Şişli Belediyesi’nin kamuya olan borçlarının anapara tutarı 1,3 milyar TL’yi, vadesi geçmiş kısmı ise 952 milyon TL’yi aştı. Bu gecikmeler nedeniyle yalnızca 2024 yılında belediye bütçesine 55 milyon TL’yi aşkın gecikme zammı yüklendi. Yani kamu kaynağı, hizmete değil, faiz ve cezaya gitti.





TAHSİLATI YETKİSİZ İSİMLER YAPMIŞ

Şişli Belediye Başkanlığı İktisadi İşletmesi’ne ilişkin bulgular ise raporun en sorunlu başlıkları arasında yer aldı. Sayıştay’a göre, tahsilatlar yetkisiz personel eliyle yapıldı. Nakit tahsilat uzun süre kontrolsüz sürdü. Elde edilen milyonlarca liralık kâr belediye bütçesine aktarılmadı. Demirbaşlar ve stoklar kayıtlara alınmadı. Ödeme emirleri ve kanıtlayıcı belgeler bulunamadı. Yemek hizmeti ihalesiz, bedeli belirsiz şekilde alındı. Rapora göre bütçe içi işletme, fiilen belediye bütçesinden bağımsız bir fon gibi işletildi. Belediye, 2023’te 4 milyon 467 bin 835,83 TL net kâr, 2024’te 13 milyon 7 bin 211,09 TL net kâr elde etti. Ancak bu tutarların yıl sonlarında belediye kesin hesabına dahil edilmediği ifade edildi. Belediyenin kullandığı maddi duran varlıklara ilişkin taşınır işlem fişlerinin düzenlenmediği ve idare kayıtlarında izlenmediği; 6 milyon 72 bin 269 TL tutarlı demirbaş alımı için kayıt eksikliği bulunduğu aktarıldı. Stok tarafında ise 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı için 3 milyon 179 bin 256 TL, 153 Ticari Mallar Hesabı için 9 milyon 156 bin 351 TL tutarlı alımlarda taşınır işlem fişi ve gerekli kayıt süreçlerinin işletilmediği tespiti yer aldı.



