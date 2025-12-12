İş yeri ruhsatında yeni düzenleme

Mevzuata uygun olmasına rağmen belediyeler tarafından yasal süresi içinde sonuçlandırılmayan ruhsat başvurularının artık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılabileceği ve gerekçesi yetersiz görülen gecikmelerde resen ruhsat düzenlenebileceği hükme bağlandı. Bu kapsamda başvuru, inceleme, süreç takibinde ve ruhsat düzenlenmesinde il müdürlükleri yetkili olacak.

BİRÇOK ALANDA ŞARTLAR NETLEŞTİ

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına yönelik yönetmelikte yapılan değişiklikle, belediyelerin geciktirdiği ruhsat başvurularında Bakanlığın doğrudan devreye girerek resen ruhsat düzenleyebilmesinin önü açıldı. Düzenleme, konaklama tesislerinden güzellik salonlarına kadar pek çok iş kolunda şartları daha da netleştirdi. Konaklama yerlerinde yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu şartına ilişkin yaşanan tereddütler giderildi.

AYNI BİNADA YÜZDE 25 SINIRI

Otel, motel, dağ evi ve tatil köyü gibi tüm tesislerde bu belgelerin zorunlu olduğu vurgulandı. Ayrıca konaklama tanımı genişletilerek mobil ev, kırsal turizm tesisi, lüks çadır, konaklama amaçlı mesire yeri ve kamp alanı gibi yeni tanımlar yönetmeliğe eklendi. Bu tesislerde asgari nitelikler, ısıtma, havalandırma, su temini, asansör ve erişilebilirlik koşulları ayrıntılı şekilde düzenlendi. Turizm amaçlı kiralanan konutlar için (Airbnb) 7464 sayılı Kanun’a uyumlu olacak şekilde ilave şartlar getirildi. Aynı binada yüzde 25 sınırı, kat maliklerinin oy birliği ve site genelinde onay koşulu yönetmeliğe işlendi.







