Kitap kafeler ruhsatsız

Sayıştay denetiminde "İstanbul Kitapçısı" markası altında işletilen kitap-kafe formatındaki şubelerin bir kısmının işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. Karaköy, Beyoğlu, Panorama 1453, Gazhane ve Silahtarağa gibi önemli noktalardaki işletmelerin ruhsatsız olması, sadece yönetmelik ihlali değil, aynı zamanda mali, hukuki ve halk sağlığı açısından ciddi riskler anlamına geliyor. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, ruhsatsız işletmelerin kapatılmasını zorunlu kılmasına rağmen, bu şubelerin yıllardır faaliyet göstermesine izin verilmesi, şirketin hukuku ve mevzuatı bilinçli biçimde gözardı ettiğinin ispatı oldu. Raporda, tarihi Şerefiye Sarnıcı’nda faaliyet gösteren ve özel bir şirket tarafından işletilen kafenin de ruhsatsız olduğu belirlendi.