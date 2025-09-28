Sistemin üç firarisinden biri: Parayı o yönetiyordu

İbrahim Bülbüllü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında para trafiği içindeki Emrah Bağdatlı ve Murat Gülibrahimoğlu ile birlikte aranan 3 firari isimden biri. Aslen Gaziantepli. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 2009’da AK Parti’de siyasete başlayan Bülbüllü, İBB Meclis Üyesi oldu. 2011’de AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na geldi. 2012’deki ilçe kongresinde tekrar seçilen Bülbüllü, 2014 yerel seçiminde AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkanı Aday Adayı oldu. Aday gösterilmeyince CHP’li Ekrem İmamoğlu ile dirsek temasına geçen Bülbüllü, 2017-2019 yılları arasında İmamoğlu’nun gayriresmi danışmanlığını yaptı.





POLİSİ ATLATIP FİRAR ETTİ

2019’daki yerel seçimden sonra İmamoğlu’nun ekibine dahil olup hızlı bir ivme yakalayan Bülbüllü, “İBB Hukuk Danışmanı” sıfatıyla İmamoğlu’na en yakın isimlerden biri haline dönüştü. İsmi, soruşturma kapsamında Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Aziz İhsan Aktaş gibi birçok şüpheli ve tanık ifadesinde geçen Bülbüllü, teknik-fiziki takip altındaydı. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı olmasına rağmen polis ekiplerini atlatıp yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmayı başardı.





NAKİT ONUN OFİSİNDE TOPLANIYORDU

Bülbüllü’nün, milyonlarca dolarlık nakit para trafiği, belediye iştiraklerindeki ihale süreçlerine müdahale ve madencilik faaliyetleri gibi bir dizi kritik konuda kilit rol oynadığı ifade ediliyor.

* Soruşturma dosyasındaki en dikkat çeken iddiaların başında, Adem Soytekin’in Bülbüllü'nün ofisinin para tahsilatı için kullanıldığı ve nakit akışının Fatih Keleş üzerinden yürütüldüğü yönündeki beyanı oluşturuyor.

* Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu’nun beyanlarına göre de Bülbüllü, milyon dolarlara ulaşan para trafiğinde kilit rol üstlenmişti. Milyon dolar seviyesindeki nakit paranın Bülbüllü’nün Beylikdüzü’ndeki ofisine teslim edildiği belirtildi.

* Birden fazla ifadede, 18 Mart 2024 sonrası bankadan çekilen 1,5 milyon doların Beylikdüzü’ndeki ofise götürüldüğü, burada paranın masada birlikte sayıldığı ve kalan 500 bin doların ayrı tutulduğu da aktarılıyor.





Kritik toplantıda da var

Adem Soytekin, operasyondan önce Avukat Mehmet Pehlivan ve Turan Taşkın Özer’in himayesinde YTT Hukuk Bürosu’nda yapılan toplantıda onun da bulunduğunu söyledi. Soytekin, kime hangi avukatın görevlendirildiğinin bildirildiği toplantıya Gülibrahimoğlu’nu temsilen Bülbüllü’nün katıldığını ifade etti.





İSFALT ve İSTAÇ’ta çok etkiliydi

İfadeler, İbrahim Bülbüllü'nün İSTAÇ ve İSFALT gibi önemli iştiraklerde fiili kontrol kurduğunu ortaya koyuyor. Cem Çelik, İSFALT ve İSTAÇ’taki yönetim değişikliklerinde Bülbüllü’nün etkili olduğunu, döküm gelirlerinin takibi için kendisine özel oda tahsis edildiğini, muhasebe sorumlularının kendisine haftalık nakit akışı raporu sunduğunu söyledi.





Cebeci Madencilik vurgunu

Bülbüllü'nün faaliyet alanı yalnız ihale süreçleriyle sınırlı kalmadı. Sultangazi'ye bağlı Cebeci bölgesindeki madencilik ve döküm sahaları, gelir kapısı haline getirildi. Ferhat Sayın ve Selçuk Kaptan ifadelerinde, Bülbüllü'nün Murat Gülibrahimoğlu ile hareket ederek Kuzey ve Güney Cebeci Madencilik’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğünü ifade etti.



