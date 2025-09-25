Yeni Şafak
İmamoğlu’nun ofisi satılık

Mehmet Güney
04:0025/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Reform Vakfı da Ankara’daki çalışmalarını bu ofiste yürütüyordu.

Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ankara İncek’teki çalışma ofisi satılıyor. İmamoğlu’nun son birkaç yıldır aktif olarak kullandığı ofis, CHP’de alternatif merkez olarak öne çıkmıştı. Eski Genel Merkez binasının “Cumhurbaşkanı aday ofisi” yapılmasından sonra söz konusu çalışma üssünde gelişme yaşandı. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ona yakın İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer gibi isimler tarafından kullanılan ofis 139 milyon TL’ye satışa çıktı. Mülkiyeti bir şirkete ait olan ofisin 10 odası bulunuyor. 15 yaşındaki bina 620 metrekare. Otopark, bahçe, spor salonu ve saunası olan ofiste makam ve toplantı odaları yer alıyor.


REFORM VAKFI DA KULLANIYORDU

İmamoğlu’nun İBB Başkanı olduğu dönem eşi Dilek İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan gibi isimlerle kurduğu Reform Vakfı da Ankara’daki çalışmalarını bu ofiste yürütüyordu. CHP’ye saha araştırmaları, kamuoyu yoklamaları, anket ve seçim dönemi politika üreten vakıfta çalışan isimler, partide önemli görevlere getiriliyordu.


#Ekrem İmamoğlu
#yolsuzluk
#ofis
#satılık
