İmamoğlu’nun ofisi satılık

Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ankara İncek’teki çalışma ofisi satılıyor. İmamoğlu’nun son birkaç yıldır aktif olarak kullandığı ofis, CHP’de alternatif merkez olarak öne çıkmıştı. Eski Genel Merkez binasının “Cumhurbaşkanı aday ofisi” yapılmasından sonra söz konusu çalışma üssünde gelişme yaşandı. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ona yakın İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer gibi isimler tarafından kullanılan ofis 139 milyon TL’ye satışa çıktı. Mülkiyeti bir şirkete ait olan ofisin 10 odası bulunuyor. 15 yaşındaki bina 620 metrekare. Otopark, bahçe, spor salonu ve saunası olan ofiste makam ve toplantı odaları yer alıyor.