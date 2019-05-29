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ANTALYA

Antalya'da sitede klor dehşeti

Sitede klor dehşeti: Evde duramadılar dışarı kaçtılar

Antalya'da bir sitenin havuzuna ait klor tankındaki sızıntıdan 100'e yakın site sakini etkilendi. Sağlık görevlilerinin ambulanslarda müdahale ettiği site sakinlerinden durumu ağır olan 7 kişi ve bir itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Antalya'da yaşayan site sakinleri kendini dışarıya zor attı.
Antalya'da yaşayan site sakinleri kendini dışarıya zor attı.

Antalya'da saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 33. Sokak'taki 4 bloklu bir sitede meydana gelen olayda sitenin yüzme havuzu suyunu dezenfekte etmek amacıyla kapalı otoparktaki tanklara dün sabah saatlerinde bir ton klor dolduruldu. Ancak tanktaki gaz sıkışması nedeniyle tankın kapağı sızıntı yaptı. Akşam saatlerinde gelen yoğun koku üzerine otoparkı kontrol eden görevliler, klorun tanktan taştığını fark etti.

İTFAİYE ERLERİ ÇIKARDI

Çoğunluğu yerleşik yabancı, yaklaşık 100 kişi klor gazından etkilendi. Pek çok site sakini mide bulantısı ve kusma nedeniyle evlerinden çıktı. ihbar üzerine siteye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri gazdan etkilenen site sakinlerine ambulanslarda müdahale etti.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, gaz maskeleri ve oksijen tüplerini takan itfaiye erleri site sakinlerini evlerinden tahliye etti. Tahliye sırasında bir itfaiye eri de gazdan zehirlendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği itfaiye eri ve durumu ağır olan 7 site sakini ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Sitenin tamamen tahliyesinin ardından sızan klorun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Temizlik çalışması sırasında tekrar oluşan yoğun gazın kimseyi etkilememesi için çevredeki binalar da tahliye edildi. Evlerinden kucaklarında çocuklarıyla çıkan bina sakileri bölgeden uzaklaştı. Çevre sakinleri gazdan etkilenmemek için elleriyle ağız ve burunlarını kapattı. AFAD ve itfaiye ekipleri saat 03.00'e kadar süren çalışma sonunda sızıntıyı önleyerek kloru temizledi.

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