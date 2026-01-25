Yeni Şafak
Sivas'ta 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

10:4925/01/2026, Pazar
AA
Kar ve tipi etkisini sürdürüyor.
Kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 493 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Görevliler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.



