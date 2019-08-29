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SİVAS

Sivas'ta HES kanalı patladı: Araçlar suya kapıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolu su altında kaldı. Suyun kesildiğini ve kapakların kapatıldığını dile getiren Vali Ayhan, "Suya kapılan 3 araçtan 2'si kurtarıldı" dedi.

Haber Merkezi AA
Suya kapılan araçlar kullanılamaz hale geldi.
Suya kapılan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, D-100 kara yolundan geçen 3 aracın suya kapıldığı bildirildi.

Vali Salih Ayhan yaptığı açıklamada, HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolunun su altında kaldığını belirtti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Suya kapılan 3 araçtan 2'si kurtarıldı

  • Patlamanın Koyulhisar'a yaklaşık 2 kilometre mesafede gerçekleştiğini aktaran Ayhan, "Şu an bize gelen ihbarda 3 araç suya kapılıyor, 2 araç kurtarıldı, alan taraması yapılıyor. 6 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı." diye konuştu.

Suyun kesildiğini ve kapakların kapatıldığını dile getiren Ayhan, "Su tahliyesi yapılıyor. Kontrol altında ama başka vatandaşımız var mı yok mu ona bakıyoruz." dedi.

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