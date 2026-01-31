Sivas'ta metruk bina çöktü: Mahallede panik yaşandı

Sivas’ta Halit Rıfat Paşa Mahallesi’nde bulunan metruk bina bilinmeyen bin nedenle çöktü, mahallede kısa süren bir panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Halit Rıfat Paşa Mahallesi Kültür Sokak’ta yaşandı. İki yıl önce boşaltılan iki katlı metruk bina bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında oluşan gürültü mahallede paniğe neden oldu. AFAD ve polis ekipleri olay yerinde gerekli incelemelerini tamamladı. Olay sırasında binada kimsenin bulunmadığı anlaşıldı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.