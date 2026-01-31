Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas'ta metruk bina çöktü: Mahallede panik yaşandı

Sivas'ta metruk bina çöktü: Mahallede panik yaşandı

22:4931/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Konuyla ilgili inceleme sürüyor.
Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas’ta Halit Rıfat Paşa Mahallesi’nde boş metruk bina bilinmeyen bir nedenle çökerken, olay mahallede kısa süreli paniğe yol açtı; bina boş olduğu için can kaybı yaşanmadı.

Sivas’ta Halit Rıfat Paşa Mahallesi’nde bulunan metruk bina bilinmeyen bin nedenle çöktü, mahallede kısa süren bir panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Halit Rıfat Paşa Mahallesi Kültür Sokak’ta yaşandı. İki yıl önce boşaltılan iki katlı metruk bina bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında oluşan gürültü mahallede paniğe neden oldu. AFAD ve polis ekipleri olay yerinde gerekli incelemelerini tamamladı. Olay sırasında binada kimsenin bulunmadığı anlaşıldı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.


#Sivas
#bina
#çökme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT Benzeri Erken Emeklilik Şeması Ortaya Çıktı! 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Erken Emeklilik Prim Yaş Tablosu Oluştu