Cam sildiği sırada dengesini kaybederek aşağı düştü: Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı

22:5430/01/2026, Cuma
IHA
Evinin camlarını silen Türkçe öğretmeni Ülkühan Atmaca, dengesini kaybederek aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan Atmaca, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erzurum’da evinin camını silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi‘nde 6 katlı bir apartmanın üçüncü katında evinin camlarını silen Ülkühan Atmaca, dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atmaca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ülkühan Atmaca’nın Türkçe öğretmeni olduğu öğrenildi.



#Temizlik
#Düşme
#Vefat
