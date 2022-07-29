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Sivas’ta trafik rahatlayacak

Sivas Belediyesi şehir trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerine devam ediyor. Çevre yolunu stadyum ve okullar bölgesine, buradan da Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve devamında Buhara Caddesi’ne ulaştıracak olan stadyum yanı üst geçit ve bağlantı yolu projesinde çalışmalar yüzde 65 seviyesine ulaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivas’ta trafik rahatlayacak
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin şantiye alanında inceleme yaptı.

Sivas Belediyesi şehir trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerine devam ediyor. Çevre yolunu stadyum ve okullar bölgesine, buradan da Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve devamında Buhara Caddesi’ne ulaştıracak olan stadyum yanı üst geçit ve bağlantı yolu projesinde çalışmalar yüzde 65 seviyesine ulaştı. Şehirde yeni bağlantı yolları ile alternatif ulaşım aksı oluşturmayı hedefleyen Sivas Belediyesi, bu amaç doğrultusunda Buhara Caddesi’ni Stadyum bölgesi ve Erzincan çevre yoluna bağlayacak. Hattın toplam uzunluğu 2 kilometre olacak. Proje kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bir adet kavşak, Sivasspor Caddesi üzerine ise 25 metre genişlik ve 450 metre uzunluğunda bir köprü inşa edilecek. Projelerin toplam maliyeti 25 milyon lirayı bulacak. Şantiye alanında incelemelerde bulunan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Bağlantı yolu ve üst geçit projesinin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” dedi.

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