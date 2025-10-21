Yeni Şafak
Sivas'ta yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

09:0721/10/2025, Salı
AA
İki katlı binadaki daireler kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ta 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

rhangazi Mahallesi'nde alt katı M.A'ya, üst katı ise M.Ş'ye ait olan iki katlı evde yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülürken, daireler kullanılamaz hale geldi.


Kundaklama ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili polis ekipleri olay yerinde bulunan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.







