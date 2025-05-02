Sivil toplumla demokrasi buluşması

AK Parti, sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) bağlarını daha da sıkılaştırıyor. “Bir Sofrada Demokrasi” adıyla başlatılacak çalışma, 81 ilde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle aynı sofrada buluşmayı ve Türkiye’nin ortak meselelerini istişareyle çözmeyi hedefliyor. Projenin ilk durağı Balıkesir olacak. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, bugün Balıkesir’de düzenlenecek ilk toplantıda STK temsilcileriyle bir araya gelecek. Buluşmada, kentteki sosyal meselelerden kalkınma politikalarına, gönüllülükten toplumsal dayanışmaya kadar birçok konu masaya yatırılacak. Proje ile birlikte sadece sorunlar değil, çözüm önerileri de birlikte üretilecek.