Siyasete spor arası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, halı sahadaki mücadele devam ederken, gazetecilerle bir süre voleybol oynadı. Antalya Milletvekili Atay Uslu’nun da oynadığı maç esnasında filenin aşağıya doğru esnemesi üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Fileyi düzeltelim. Sonra 'bakan fileyi indirdi' derler" diye espri yaptı.

AK Parti'nin Kızılcahamam kampına katılan bakan ve milletvekilleri, siyasete ara verip sahaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bazı milletvekilleri kıran kırana bir futbol maçı yaptı. Karaismailoğlu ile Varank'ın rakip olduğu maçta kazanan taraf 7-3’lük skorla Varank'ın takımı oldu.

OLDU MU ŞİMDİ?

Maçta renkli diyaloglar yaşandı. Maçı saha kenarında izleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşılaşmanın heyecanıyla sahaya indi ve antrenörlük yaptı. Çavuşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'e yönelik, "Osman, bak kameralar beni çekiyor, sana ilgi yok boşuna artistlik yapma" dedi. Maç esnasında gelişen bir atakta Bakan Varank'ın kaleye çektiği sert şutu AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora kurtardı. Varank, bunun üzerine, "10 tane gol yedin, bakanın şutunu kurtardın, oldu mu şimdi" diye takıldı.

REKLAM

İLK 11’E KOYSAN OYNAR

Çavuşoğlu da Varank'ın topunu çıkaran Cora'ya "Trabzonspor'un ilk 11'ine koysan oynar" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca Karaismailoğlu'nun takımında oynayan eski futbolcu olan İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a takılarak, "Çal artık şu düdüğü, skoru eşitlenmeden maçı bitirmeye niyetin yok herhalde" dedi.

HEM SAHADA HEM MASADA BAŞARILIYIZ

Karşılaşmayı değerlendiren Bakan Karaismailoğlu, "Dostluk kazandı" derken, Bakan Varank ise "Oynamak önemli ama yenen takımda oynamak daha önemli, bu manada bizim takım gayret etti. En düşük performanslı bendim ama arkadaşlar güzel mücadele ettiler" diye konuştu. Uzun süredir antrenman yapmadığını ve zemin kaygan olduğu için oynamadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu da Karaismailoğlu'nun takımını işaret ederek, "Ben olsaydım kazanırlardı. Hem sahada hem masada başarılıyız" ifadesini kullandı.