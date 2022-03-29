Siyasetin merkezindeki kütüphaneler

Elektronik kitaplar hızla çoğalsa da kullanıcılar saatlerini sosyal medya ve internet ortamında geçirse de klasik anlamda kütüphaneler hayatımızdaki yerini ve önemini koruyor. Siyasi parti genel merkezlerinde bulunan o kütüphaneler de onlardan bazıları.

Yeni Şafak, AK Parti, CHP, MHP ve Vatan Partisi’nin koridorlarına taşan kitap kokularını, dolayısıyla kütüphanelerini inceledi. İşte siyasetin merkezlerindeki hazineler.

AKADEMİK ÜS GİBİ

Kapılarını 2009’da açan AK Parti kütüphanesi özellikle vize ve final döneminde üniversite öğrencilerinin ders çalışmak için sıkça uğradığı bir mekân.

AK Parti politikaları, siyaset bilimi ve ilgili disiplinler alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerinin çalışmak için tercih ettiği bir nokta. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adlı kitabı da rafları süslüyor. Kütüphanede İngilizce yayınların da olduğu 21 bini aşkın eser bulunuyor. Kütüphaneyi online kullanım imkânı da var. Kütüphane bakanların, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin de uğrama noktası. Siyaset bilimi, ekonomi, tarih, felsefe, hukuk, İslam tarihi ve felsefesi alanlarında kitapları okumak mümkün. AK Parti kütüphanesi mini bir seçim arşivi özelliğini de taşıyor.

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Kütüphanede 2001’den itibaren seçimlerde kullanılan broşür, pankart ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarının olduğu kitaplar muhafaza ediliyor. Kütüphaneden ödünç kitap alınabiliyor. AK Parti kütüphanesi diğer kütüphanelerle bilgi paylaşımı da yapıyor. Kütüphanede 15 Temmuz şehit ve gazilerinden alınan özel kişisel eşyaları ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu özel bir mekân da mevcut.

MHP'DE TÜRK TARİHİ REVAJTA

MHP’nin 2004 yılında kurulan kütüphanesi 20 bini aşkın kitap barındırıyor. Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendi kütüphanesinden hediye ettiği kitapları da adını taşıyan bölümde okuyucu ile buluşuyor.

Kütüphanenin içinde Atatürk ve Alparslan Türkeş köşesi de bulunuyor. Halka açık olan kütüphanede özel çalışma odaları ve toplu çalışma yerleri var. Tarih, Türk dünyası, dini konular, siyaset, ekonomi alanlarında kitaplar okumak mümkün. Kütüphanede özel arşiv kısmında MHP’nin geçmişten günümüze seçim afişleri, pankartları ve sloganları ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor. Kütüphanenin özel sergi kısmında MHP’nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in kaleme aldığı eserler sergileniyor. Özellikle Türk tarihi alanında yüksek lisans yapan öğrenciler için uğrak noktası olduğunu ifade eden yetkiler birçok öğrencinin tezini kütüphanede yazdığını gördüklerine dikkat çekti. MHP milletvekilleri, Genel Başkan yardımcıları, Belediye Başkanlarını kütüphaneye sık sık geldiğini ifade etti.

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CHP’DE OSMANLICA NUTUK

CHP’nin kütüphanesi 2016’da yeniden düzenlenmeye başlanmış. Kitap, broşür, afişler ve süreli yayınlar olmak üzere 20 bin 387 adet materyale sahip. Mevcut materyaller dijital ortamda bibliyografik kayıtları yapılarak okuyucuların 7/24 erişimine sunuluyor. Kütüphanede 1980 sonrası kurulan ve sonrasında CHP ile birleşerek tarihe mal olan SHP arşivi de mevcut. CHP’nin ekonomi, gençlik, sağlık, kültür ve mevcut siyasi gündem gibi çeşitli konularda broşürleri, seçim bildirgeleri, programlar, tüzükler, seçim afişleri, kurultaylar halkevleri gibi kaynakların yanında danışma kaynaklarından siyasal bilimlere, edebiyattan tarihe kadar pek çok kaynak var. Kütüphanede Atatürk’le ilgili kaynaklara ve CHP ile ilgili kaynaklara erişimi kolaylaştırmak için özel olarak Atatürk ve CHP derlemesi dikkat çekiyor. Elektronik platformlar üzerinden kütüphane dünya genelinde kullanıma açık. 23 Nisan 1920 günü toplanan ilk meclisin fotoğraf albümü, 1927 tarihli Osmanlıca özel basım Nutuk, Halk Fırkası nizamnamesi kütüphanedeki öne çıkan eserlerden.

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7 DİLDE 5 BİN ESER

Vatan Partisi’nin kütüphanesi ise 5 bin kitaba ev sahipliği yapıyor. Kütüphanede 7 dilde eser bulunuyor. Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi’nden Vatan Partisi’ne partinin geçmişine ilişkin birçok belge, broşür, afişlerin yanı sıra çeşitli yayın organları var. Türk devrimi, Atatürk, Türk edebiyatı, dünya edebiyatı, dünya klasikleri, bilimsel sosyalizm, işçi- sendika gibi konular halka açık kütüphanede bulunuyor. Yüksek Lisans, doktora çalışması yapan öğrenciler ve akademisyenlerin kütüphaneye geldiğini ifade eden yetkililer, “Atatürk’ün Bütün Eserleri” ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek eserlerinin olduğu özel bölümler kütüphanede yer alıyor.