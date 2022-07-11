Siyasette bayram trafiği: İki yıl sonra yüz yüze

Pandemi nedeniyle 2 yılı aşkın süredir çevrimiçi düzenlenen partiler arası bayramlaşmaler, bu bayram yüz yüze gerçekleşti. MHP, HDP ve İYİ Parti ile bayramlaşmazken, Zafer Partisi TBMM’de grubu olan hiçbir partiyle bayramlaşmadı. HDP'de ise görüşmeler basına kapalı gerçekleşti. İlk ziyaret CHP'den AK Parti'ye yapıldı. AK Parti heyetinden Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, “Bayramın sadece Müslümanlara değil, bütün dünyaya huzur getirmesini diliyorum. Bu bayram altını çizeceğimiz en önemli şey barışın, huzurun hakim olduğu ve savaşların son bulduğu bir dünya” dedi. AK Parti Genel Merkezi CHP'den sonra MHP heyetini ağırladı.

MHP’NİN YERİ ÇOK FARKLI

MHP bayramlaşma heyetinde Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MYK Üyeleri Deniz Depboylu ve Fatih Çetinkaya yer aldı. AK Partili Zengin, “MHP'nin yeri bizim için çok farklı. Cumhur İttifakı olarak bizim için son derece kıymetli ve önemli. Bu manada MHP ailesini kendi ailemiz olarak kabul ediyor ve bayramını tebrik ediyoruz” diye konuştu. MHP'li Özarslan ise AK Parti'nin de kendileri için önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti: “Cumhur İttifakı'nın paydaşı olmak bizim için son derece önemli. Türkiye ayakta kalırsa, Türk dünyasının da bir ümidinin olabileceği, İslam aleminin ümidinin artacağını, geçen 5-6 yıllık süreçte daha net anladık.”

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EYT’yi çözüyoruz

AK Parti’nin CHP’yi ziyaretinde EYT konusu gündeme geldi. CHP'li Jale Nur Sülü'nün EYT'yi sorması üzerine AK Partili Mustafa Yel, “Bu bizim dönemimizde başlamış bir zorluk değil. Çok daha önce başlamış. Sizlerin, Sayın Genel Başkan'ın çok iyi bildiği, SGK Genel Müdürü olduğu dönemki uygulamaları neticesinde ortaya çıkmış sonuçların getirdiği, bizim de çözmek zorunda kaldığımız bir durumla karşı karşıyayız. Ve çözeceğiz inşallah” dedi. Sülü'nün “20 yıldır çözülmemiş olması” demesi üzerine Yel, “Çözüyoruz merak etmeyin” cevabını verdi.

CHP ve İYİ Parti parlamenter sistemi konuştu

CHP-İYİ Parti arasındaki bayramlaşma ziyaretinde gündem her zamanki gibi parlamenter sistemdi. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, CHP heyetinin ziyaretinde, gelecek bayram güçlendirilmiş parlamenter sistemi milletin teveccühüne sunacaklarını söyledi.

DP: HDP altılı masada yok

AK Parti Genel Merkezi, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetlerini de ağırladı. Demokrat Parti heyetindeki GİK Üyesi Hasan Aysal’ın 6 siyasi partiyle işbirliği yaptıklarını hatırlatması üzerine AK Partili Zengin “Altılı masada ne var?” diye sordu. Aysal “Masada 6 tane parti var. Yedinci yok yani. Yedinci diyorlar. Yedinci vallahi billahi yok. Onların bir araya gelmesi manifestodur. Yemek yiyip dağılsalar bile manifestodur” cevabını verdi.