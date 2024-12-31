Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Siyasi trafik artacak

Siyasi trafik artacak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0031/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İmralı ile görüşen DEM heyetinin siyasi partilerin genel başkanlarından randevu talep edeceğini duyurması ile yeni yılın ilk haftası başkentte siyasi trafik artacak.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, görüşme trafiğinin partinin yetkili kurullarının alacağı kararın ardından başlayacağını belirtti. Temelli, bu çerçevede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nden de randevu isteneceğini ifade etti. MHP kaynakları, henüz bir talep gelmediğini kaydetti. AK Parti'de görüşmenin Genel Başkanvekili ya da Meclis Grup Yönetimi düzeyinde kalması öngörülüyor. Ancak AK Parti’ye de henüz bir randevu talebi gelmedi. CHP’nin randevuya sıcak olduğunu Genel Başkan Özgür Özel duyururken İYİ Parti ise İmralı Heyeti ile görüşmeye sıcak bakmıyor.



#İmralı
#Siyaset
#DEM

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni yılda dolar yükselecek mi, düşecek mi? İslam Memiş'ten döviz kuru tahmini geldi