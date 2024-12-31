Siyasi trafik artacak

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, görüşme trafiğinin partinin yetkili kurullarının alacağı kararın ardından başlayacağını belirtti. Temelli, bu çerçevede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nden de randevu isteneceğini ifade etti. MHP kaynakları, henüz bir talep gelmediğini kaydetti. AK Parti'de görüşmenin Genel Başkanvekili ya da Meclis Grup Yönetimi düzeyinde kalması öngörülüyor. Ancak AK Parti’ye de henüz bir randevu talebi gelmedi. CHP’nin randevuya sıcak olduğunu Genel Başkan Özgür Özel duyururken İYİ Parti ise İmralı Heyeti ile görüşmeye sıcak bakmıyor.