Siyonist Harari'yi 'ayın yazarı' yapan Kitapyurdu'ndan iletişim faciası: İki yazar listeden ayrıldı

Siyonist İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana başlattığı saldırıları, insan kıyımlarını görmezden gelerek her defasında kullandığı dil ile insanları tarafsızlığa çekmeye çalışan dünyaca ünlü '21. Yüzyıl İçin 21 Ders' ve 'Sapiens'in yazarı İsrailli sözde tarihçi Yuval Noah Harari, bu sefer takipçilerinin sert tepkisiyle karşılaştı. Bir sosyal medya kullanıcısının, 'Bu konuda açıkça bir taraf seçtiniz. Gazze tam olarak yıkımla sonuçlanırsa, bu yıkımın suçlusu olarak hangi tarafı göreceksiniz?'' sözleri yüzlerce beğeni aldı. Gazze'de yaşanan insani krize kör ve sağır kalan Harari, 19 Ekim'de Washington Post’ta kaleme aldığı yazısında Hamas'ın İsrail'de 'katliam' gerçekleştirdiğini ve İsrail'in vatandaşlarını korumaya hakkı olduğunu söyleyerek ne kadar taraf olduğunu da bir kez daha dile getirmiş oldu. İsrail'in saldırılarında üç maymunu oynayan Harari'nin kitapları da dünyanın her yerinde boykot ediliyor.