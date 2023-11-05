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Siyonist Harari'yi 'ayın yazarı' yapan Kitapyurdu'ndan iletişim faciası: İki yazar listeden ayrıldı

Kitapyurdu isimli marka, işgalci İsrail'in Filistinli masum sivillere yönelik saldırılarına destek veren ve 'İsrail'in vatandaşlarını korumaya hakkı olduğunu söyleyen' Siyonist yazar Yuval Noah Harari'yi 'ayın yazarları' arasında gösterdi. Vatandaşlardan gelen tepkilere üstenci dille cevap veren kurum, 'Harari'yi araştırın' tavsiyesinde bulundu. Harari, birkaç gün önce, İsrail'in saldırılarını 'vatandaşlarını koruma hakkı' olarak tanımlamıştı. Siyonist yazar ile aynı listede yer alan Yazar Yavuz Köktaş, "Bu ayın yazarları arasından ya Hariri'yi ya da beni çıkarınız." diyerek yaşananlara tepki gösterdi ve listeden çıkarıldığını açıkladı. Köktaş'ın yerine listeye eklenen Seda Özalkan da, "Bir Hadis hocasının listeden ayrılması üzerine başörtülü bir yazarın listeye eklenmesi kasıtlı bir tercih. Lütfen beni de listenizden çıkarın" talebinde bulundu.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
00:19 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 00:59 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kitapyurdu, Siyonist yazar Harari'yi ayın yazarları arasında gösterdi.

Kitapyurdu, Siyonist yazar Harari'yi ayın yazarları arasında gösterdi.

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye soykırım saldırıları başlattı. Çocuk, kadın demeden binlerce masum sivili katleden, hastane ve okulları bombalayan işgalciler, tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan katliam saldırıları sonrasında yaptığı açıklamada,
"İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."
ifadelerini kullandı.

Gazze'deki katliam sonrası özellikle Türkiye'de, İsrail'e ve İsrail markalarına yönelik boykot eylemleri başladı. Yaşananların gölgesinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Kitapyurdu Siyonist ismi 'ayın yazarlarına' aday gösterdi

Kitapyurdu markası,
Siyonist yazar Yuval Noah Harari'yi
'ayın yazarları' arasında göstermesi sonrası, vatandaşlar tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

Kitapyurdu'ndan duyarlı vatandaşlara üstenci dille yanıt: Harari'yi araştırın

Kitapyurdu üstenci bir dille; duyarlı kitap okurlarına Harari’nin görüşlerini araştırmalarını tavsiye ederek, "
Ayın yazarları seçimini eleştirirken bunu da dikkate almanızı ve yazarın söylediklerini en azından birkaç yerden teyit etmeyi ihmal etmemenizi rica ediyoruz."
açıklamasında bulundu.

Siyonist Harari kim?

Oysa İsrailli sözde tarihçi, Gazze'de yaşanan insani krize kör ve sağır kalmıştı.

Harari,
19 Ekim'de
Washington Post’ta kaleme aldığı yazısında,
Hamas'ın İsrail'de 'katliam' gerçekleştirdiğini ve İsrail'in vatandaşlarını korumaya hakkı olduğunu söyleyerek
ne kadar taraf olduğunu da bir kez daha dile getirmişti.
Gazze katliamı için 'Tarafsız olun' diyen Siyonist fütürist Harari'ye takipçilerinden sert tepki: Tarih bu yaptıklarını unutmayacak
Gazze katliamı için 'Tarafsız olun' diyen Siyonist fütürist Harari'ye takipçilerinden sert tepki: Tarih bu yaptıklarını unutmayacak

Siyonist İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana başlattığı saldırıları, insan kıyımlarını görmezden gelerek her defasında kullandığı dil ile insanları tarafsızlığa çekmeye çalışan dünyaca ünlü '21. Yüzyıl İçin 21 Ders' ve 'Sapiens'in yazarı İsrailli sözde tarihçi Yuval Noah Harari, bu sefer takipçilerinin sert tepkisiyle karşılaştı. Bir sosyal medya kullanıcısının, 'Bu konuda açıkça bir taraf seçtiniz. Gazze tam olarak yıkımla sonuçlanırsa, bu yıkımın suçlusu olarak hangi tarafı göreceksiniz?'' sözleri yüzlerce beğeni aldı. Gazze'de yaşanan insani krize kör ve sağır kalan Harari, 19 Ekim'de Washington Post’ta kaleme aldığı yazısında Hamas'ın İsrail'de 'katliam' gerçekleştirdiğini ve İsrail'in vatandaşlarını korumaya hakkı olduğunu söyleyerek ne kadar taraf olduğunu da bir kez daha dile getirmiş oldu. İsrail'in saldırılarında üç maymunu oynayan Harari'nin kitapları da dünyanın her yerinde boykot ediliyor.

Aynı listede yer alan yazarlardan Kitapyurdu'na tepki: Ya Hariri'yi ya da beni çıkarın

Harari'nin de 'ayın yazarları' listesinde yer alan Yazar Yavuz Köktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kitapyurdu'na tepki gösterdi.

"Bu ayın yazarları arasından ya Hariri'yi ya da beni çıkarınız."
diyen Köktaş,
"Bunda ısrarlıyım. Bizzat yardım edemediğimiz Gazze'ye bir nebze de olsa böyle destek olacağımızı umuyorum"
ifadelerini kullandı.

Köktaş'ı listeden çıkardılar

Köktaş, paylaşımından kısa süre sonra listeden çıkarıldığını,
"Ya Hariri ya ben demiştim. Beni çıkarmışlar. Hamd olsun. Yorum ve takdir sizin."
dedi.

Köktaş'ın yerine listeye eklenen Seda Özalkan: Başörtülü bir yazarın eklenmesi kasıtlı

Yazar Seda Özalkan da Kitapyurdu'na tepki gösterip, "
İşgalci siyonist rejimin vahşi soykırımına açıkça destek veren ve genel olarak düşünceleri toplumsal varlığımızın en temel ilkelerine zarar veren bir kişi ile aynı listede bulunmak benim için bir züldür. Lütfen beni de listenizden çıkarın."
açıklamasında bulundu.
#Yuval Noah Harari
#Kitapyurdu
#Yavuz Köktaş
#İsrail
#Filistin
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