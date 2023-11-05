Siyonist Harari'yi 'ayın yazarı' yapan Kitapyurdu'ndan iletişim faciası: İki yazar listeden ayrıldı

Kitapyurdu, Siyonist yazar Harari'yi ayın yazarları arasında gösterdi.
Gazze'deki katliam sonrası özellikle Türkiye'de, İsrail'e ve İsrail markalarına yönelik boykot eylemleri başladı. Yaşananların gölgesinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
Kitapyurdu Siyonist ismi 'ayın yazarlarına' aday gösterdi
Kitapyurdu'ndan duyarlı vatandaşlara üstenci dille yanıt: Harari'yi araştırın
Siyonist Harari kim?
Oysa İsrailli sözde tarihçi, Gazze'de yaşanan insani krize kör ve sağır kalmıştı.
Aynı listede yer alan yazarlardan Kitapyurdu'na tepki: Ya Hariri'yi ya da beni çıkarın
Harari'nin de 'ayın yazarları' listesinde yer alan Yazar Yavuz Köktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kitapyurdu'na tepki gösterdi.