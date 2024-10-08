Siyonist işgalciler BM’yi işgal etti

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Katliamcı ve soykırımcı Netanyahu hükümetinin eylemlerine en acımasız şekilde devam ettiğini belirten Çelik, “Bütün sistemi, bütün uluslararası hukuku ve insanlığa ait her değeri karşısına alan soykırımcı bir şebekeyle, bir katiller şebekesiyle karşı karşıyayız" dedi.

Ömer Çelik

LÜBNAN’I YENİ GAZZE YAPMAYA ÇALIŞIYOR

“Bugün Lübnan'ı yeni bir Gazze yapmaya çalışan bu katil şebekesinin, bu soykırımcı şebekenin faaliyetleriyle karşı karşıyayız” vurgusu yapan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “İsrail Lübnan'ı ikinci bir Gazze haline getirmek istiyor. Başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşlarda ortaya çıkan tablo izlemek üzerinde olmuştur. BM'den çıkması beklenen kararların hiçbiri çıkmamıştır. Çıkan kararların da uygulanmasına İsrail izin vermemiştir. Şimdi İsrail Batı Şeria'da ve Lübnan'da aynı saldırıları gerçekleştirmektedir. Gazze'yi işgale kalkışan Siyonist işgalciler işgal edemediler. BM Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası kurumları işgal etmeye yönelik teşebbüsleri devam ediyor. Netanyahu yargılanıp ceza almazsa katliamlar sürer. İsrail bugün Gazze'de soykırım suçu işliyor ve bunun da eninde sonunda hesabını verecekler ama Gazze'yi işgal edemeyenler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu birçok kere işgal ettiler.”





CEZASIZLIK ALGISINA İZİN VERMEYECEĞİZ

İstanbul’da bir kadın polisin şehit olmasına ve iki kadının canice öldürülmesine de değinen Çelik, “Yine Sıla bebeğin hayatını kaybettiğini öğrendik. Bunlardan dolayı çok üzgünüz. Siyasetin üzerine düşen görevler, infaz yasası ile ilgili düzenlemeler olsun hepsi gözden geçirilecektir. Cumhurbaşkanımızın verdiği net mesaj şudur kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz. Bu eylemlerin cezasız kaldığına dair bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdiye kadar ortaya koyduğumuz çerçeve ve hassasiyetler konusunda yakın zamanda Cumhurbaşkanımız açıklamalar yapacaklar. Bu bizim en hassas olduğumuz konudur. Kadınların güvenliği ülkemizin güvenliğidir, medeniyetin güvenliğidir”

değerlendirmesi yaptı.











