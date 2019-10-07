Skandal değil açıkça tehdit

Kaçak FETÖ firarilerine dünyanın pek çok ülkesinde kol kanat geren ABD, Türkiye ile ilişkilerini teröristbaşı Fetullah Gülen'in talimatlarına göre belirliyor. Amerika'nın daha önce pek çok skandalla gündeme gelmiş Ankara Büyükelçiliği, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ilişkin sosyal medyada yazdığı bir mesajı 'beğendi'. "Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı" diye yazan Babahan'a ABD'nin bu desteği, Washington-Ankara arasındaki sayısız kriz başlıklarından sonuncusu oldu. FETÖ'cü Babahan'ın Bahçeli'yi hedef alan ifadelerini resmen destekleme anlamına gelen bu hareket, AK Parti ve MHP'nin Washington'a yoğun tepkisine yol açtı. ABD elçisi David Satterfield şehir dışında olduğu için, yardımcısı Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, skandala ilişkin Hovenier'den 'açık ve net izahat' istedi.

ABD Büyükelçisi David Satterfield

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FETÖ firarisi Ergun Babahan

'BEĞENİ HATASINDAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ'

ABD Büyükelçiliğİ'nden yapılan açıklama

Kriz bir anda tırmanırken çark etmeyi tercih eden ABD elçiliği, Babahan'ın mesajına verdiği beğeniyi geri çekti ancak FETÖ firarisini takibe devam etti. Aynı saatlerde ciddiyetten uzak bir açıklama yapan elçilik, "Twitter hesabımızdan alakasız bir gönderi beğenilmiştir" dedi. Kimseyi tatmin etmeyen bu ifadelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü, yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik" diyerek 'daha net bir özür' beklentisini dile getirdi. Daha sonra büyükelçilikten 'ikinci özür' açıklaması geldi. Mesajda, "Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet’in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Sözkonusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" denildi.

TÜRKİYE'Yİ TERÖRİSTİN GÖZÜNDEN OKUYORLAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Amerikan Elçiliği'nin Türkiye’nin içişlerine karışmak gibi bir işi yoktur. ABD Dışişleri Bakanlığı bu olayı soruşturmalı ve sorumlular hakkında gerekenleri yapmalıdır" derken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise skandalı kınayarak şu açıklamayı yaptı: "İnsani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'yi şiddetle kınıyoruz. Bu hadise, bir yandan büyükelçiliğin Türkiye gerçekliğine hangi 'ilgisiz' ve 'yanlış' kişileri takip ederek yabancılaştığını, diğer yönüyle nasıl bir istihdam politikası izlediklerini göstermesi bakımından ibretliktir. Konu, kuru bir özürle geçiştirilecek bir konu değildir. Büyükelçilikte istihdam edilen bazı kişiler iki ülke ilişkilerine zarar vermek için özel bir gayret içindedir. Kafa karışıklığının ötesinde bir durum vardır. ABD Büyükelçiliği, Türkiye'yi terör örgütleriyle bağlantılı kişiler üzerinden değil, doğru analiz yapabilen kişiler üzerinden anlamaya çalışmalıdır."

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ABD elçiliği daha önce de (3 Mayıs) Barbaros Şansal’ın Türk Büyükelçiliği’nin bir paylaşımının altında yapılan yorumlardaki küfürünü de beğenmişti.

Sınırdışı edin

Vahid Özdemir

ABD Büyükelçiliği merkezli skandalı değerlendiren emekli konsolos Vahit Özdemir, FETÖ'cü Ergun Babahan'ın mesajını sahiplenen elçilik görevlisinin derhal sınırdışı edilmesi gerektiğini söyledi. "Viyana Diplomatik Sözleşmesi gereğince derhal 'Persona Non Grata' ilan edilmeli ve 48 saat içerisinde Türkiye'yi terketmesi sağlanmalıdır" diyen uluslararası ilişkiler uzmanı Özdemir, şu yorumu yaptı: "MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili Haymatlos bir FETÖ'cünün attığı ahlak dışı ve gayri insani bir tweet'in Ankara'daki ABD Büyükelçiliğinin resmi twitter hesabından beğenilmesi diplomatik bir skandaldır. Olay Türkiye'nin içişlerine açıkça bir müdahaledir. Uluslararası hukuka da aykırıdır. Skandal mesajı beğenen Amerikalı diplomat her kimse sınırdışı edilmedilir. Yanlışlıkla izah etmek mümkün değil. Çünkü ABD'nin Ankara Büyükelçisi veya Maslahatgüzarının bilgisi ve onayı olmadan Twitter ile ilgili herhangi bir işlem yapılması sözkonusu değil. ABD Büyükelçiliği Sayın Bahçeli ile MHP camiasından yazılı ve kuvvetli bir özür dilemelidir."





Sonucuna katlanırlar

İsmet Büyükataman

ABD elçiliğinin yol açtığı skandala MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman şu sözlerle tepki gösterdi: "Vatansız firarinin yaptığı paylaşımın ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından beğenilmesi, ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir ve ABD destekli yeni bir operasyonun da başladığının delilidir. Büyükelçilik bu hamlesiyle Türkiye düşmanlarını cesaretlendirme, FETÖ'cü hainleri sahaya sürme gayesindedir. Bu alçakça girişim ABD'nin haddine olmadığı gibi, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren ABD, bunun sonuçlarına katlanmak zorunda olacağını da iyi bilmelidir. 12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta 'Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik' itirafında bulunmuştu. Dün Türkeş’siz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçeli'siz MHP hesapları yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklar."

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Halklar yok millet var

Semih Yalçın

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Bahçeli’siz bir siyaset hayali kuranlar hayal kırıklığına uğrayacak” derken, FETÖ destekçisi ABD’ye şu tepkiyi verdi: “Kim kimin arkasında, biz zaten biliyoruz. Bilumum FETÖ militanları ve onlara destek veren cümle Amerikan yönetimi, avucunuzu yalarsınız! Bahçeli’siz bir siyaset hayali kuruyorsunuz ya, daha çok beklersiniz! Devlet Bahçeli sağlığına kavuşmuştur; önümüzdeki hafta partimizin başında olacaktır. Onun fevtini ve mevtini bekleyen siyasi mevtalarla emperyalist ağababaları, hayal kırıklığına uğrayacaksınız! Ergün Babahan haini ve onu destekleyen Amerikan yönetimi! Bilmelisiniz ki ‘Türkiye Halkları’ diye bir şey yoktur. Sadece ‘Türk Milleti’ vardır. Bu hakikati yok saydıkça karşınızda milletimizi ve onun bekası için ant içmiş MHP’yi bulacaksınız.”