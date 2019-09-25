Şoför de yolcu da içmeyecek: Uygulama başladı

New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidişi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksilerde şoför ve yolcuyu kapsayacak sigara yasağının uygulanacağını açıklamıştı.

Sigara yasağına ilişkin Erdoğan, "Bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum, ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle, şoför de içemeyecek, arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz" ifadelerini kullandı.

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Uygulama başladı

Bursa'da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi. Görevli 250 polisin katılımıyla 15 noktada yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.

Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.

Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.

Polis tarafından durdurulan ve durum hakkında bilgilendirilen taksi şoförü Ömer Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bence güzel bir uygulama. Trafikte sigara içmek uygun değil, dikkat dağınıklığına neden oluyor." dedi.

Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekiplerince Milas’ta ilk kez araç sürücülerine yönelik sigara denetimi yapıldı.

Lozan Caddesi’nde gerçekleşen denetimde iki farklı noktada ekipler görev aldı. İlk ekip, Amfi Tiyatro önünde bekleyerek sürücülerin sigara içip içmediğini ve kemer takıp takmadığını kameralarla tespit etmeye çalıştı.

Yapılan tespitlerin ardından Merkez İlkokulu önünde bekleyen diğer ekipler, sigara kullanan ve kemer takmayan sürücüleri durdurarak ceza işlemi uyguladı. 2013 yılında 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’da yapılan değişiklikle hususi araçların sürücü koltuklarında da sigara içilmesine yasak getirilmişti.

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, şehir merkezinde ticari, toplu taşıma ve özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı. Otomobilde sigara içen sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi.

Fethiye’de ’dumansız araçlar’ uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik büro amirliği ekipleri şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde ekipler hususi, ticari ve toplu taşıma araçlarında sigara içilip içilmediği ile ilgili uygulama yaptı.

Polis ekiplerinin uygulamaları sırasında özel araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL para cezası kesildi. Ceza yiyen bazı sürücüler tepki gösterirken, bazıları da uygulama sebebiyle şaşkınlık içinde kaldı.

Ceza yiyen İsmail Akdağ, bütün sigara satan yerlerin kapatılması gerektiğini söyledi. Sigara serbest olduğu sürece vatandaşın alacağını belirten Akdağ, "Bu sigarayı aldığında evde ve araçta da içecekler. Vatandaşın suç işlenmesi istenmiyorsa, bunun satılmaması lazım" dedi.

Öte yandan, yaklaşık iki saat yapılan uygulamada altı sürücüye toplam 918 TL ceza yazıldı.

Tokat'ta polis ekipleri tarafından, otomobillerde ve taksilerde 'dumansız araç' uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada araçlarda sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde otomobillerde ve taksilerde 'dumansız araç' uygulaması yapıldı. Kent merkezinde bulunan güvenlik ve radar kameralarından araç içinde sigara içtiği tespit edilen sürücüler, Devlet Su İşleri Tokat Şube Müdürlüğü önünde uygulama noktasında durduruldu. Araç sürücülerine Kabahatler Kanunun 39'uncu maddesine göre 153 lira ceza kesildi. Kentte otomobil içinde sigara içmekten ilk ceza ise serbest meslek ile uğraşan Vedat Omca'ya kesildi. Omca, "Uygulamadan hiç bilgim yoktu. Ceza yedik, bundan sonra dikkat edeceğiz" dedi. Uygulamaya katılan Ahmet Selçuk ise, ''Aslında çok doğru bir şey. Ben devamlı uzun yola gidip gelen insanım sigara içiyorum ama bundan sonra daha dikkat edeceğim. Sağlığımız bizim için önemli" şeklinde konuştu.

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Taksiciler uygulamadan memnun

Ticari taksi sürücüsü Ahmet Melih Uçar ise uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek "Bu uygulama çok iyi oldu. Normalde taksilerde yasak olduğunu biliyoruz. Şimdi ise sivil araçlarda da şoförlerin sigara içmesinin yasak olduğunu öğrendik. Yalnız bu işin devamlılık arz etmesi lazım. Yani bu kontrollerin her gün olması lazım. Hemen hemen her gün olması lazım ki insanlar daha rahat etsinler. Şimdi aracımıza binen müşteriler 'sigara içmek serbest mi' diyorlar. Yasak dediğimizde binmek bile istemeyenler oluyor ama binmesinler. Ben bu sigara yüzünden çok kaza gördüm. İnsanlar şoför koltuğunda sigarayı çekiyor, duman gözüne kaçıyor, yol puslanıyor, kaza yapıyor. Bu uygulama çok güzel bir uygulama inşallah devamı gelir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

"Şoför de içemeyecek, arkada oturanlar da"

Erdoğan, sigara yasağının genişletilmesine ilişkin soru üzerineyse, "Bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum, ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle, şoför de içemeyecek, arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz." dedi.

Futbol oynadığı gençlik yıllarında kulübün tavanının sigara dumanından adeta kızardığını anlatan Erdoğan, "Kim bunlar? Sporcu. Kim bunlar? Kulübün üyeleri. Bir taraftan oyun oynarlar, bir taraftan sigara dumanları tavanın rengini değiştirir. Biz de geçer arka tarafta bilardo oynardık. Şimdi bakıyorsun batı ülkelerinin bir kısmı dışarıda bile sigarayı yasakladı. Biz, insanımızın sağlığını ön plana çıkarmayacak mıyız? Önce insan demeyecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

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Para cezası, ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak

Şu anda çalışmayı İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğünü aktaran Erdoğan, "Kapalı mekanlarda bir defa asla, dışarıda bile belli yerlerde, balkonlarda da hassasiyetlerimiz geliyor. Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası, ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak. Ben hala paket toplamayı bırakmadım. Camide bile bazen bakıyorsun unutuyor. Benim sigara karşıtı olduğumu bilenler, dışarıda sigarayı bırakıyor. Bazılarının dalgınlığına geliyor, sigara ön cepte duruyor, çekip alıyorum. Medyanın bize yardımcı olması lazım. Hep beraber bu işle mücadelemizi devam ettirelim." dedi.

Ciddi vergiler ile işi çözeceğiz

Elektronik sigara konusuna da değinen Erdoğan, "Sanki elektronik sigara neymiş? 'Dudak alışkanlığı var ya ondan dolayı, yoksa zararı yok.' Hepsi hikaye, onda da nikotin var, onda da aynı numara var. Onda bir de gümrükte bazı sıkıntılar vardı. Orada da İçişleri Bakanlığı ile Gümrük Muhafaza çok daha yoğun bir savaş içine girip, onun ülkemize girişini yasaklamak ve vergi olayında da ciddi vergiler koymak durumu ile işi çözeceğiz." diye konuştu.

Nargile konusunda da mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, "Nargile sigaradan az zararlıdır diyenler saflığa yatıyor. Öyle bir şey yok. Tam aksine, nargile sigaradan daha zararlıdır." dedi.

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