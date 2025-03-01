Sofralarda boykotlu ürün olmasın

AK Parti, Ramazan ayı dolayısıyla teşkilatlarına 10 maddelik bir genelge gönderdi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir imzalı genelgede ayın manevi atmosferine uygun etkinlikler düzenlenmesi istendi. Sofralarda ‘boykotlu ürün olmaması’ için özel gösterilmesi istenen genelgede şu ifadeler yer aldı:

* Belediyelerimiz tarafından planlanan tüm etkinlikler Ramazan ayının ruhuna ve halkımızın manevi değerlerine uygun olarak yapılmalıdır.

* Belediyelerimizin rutin olarak yaptığı gıda güvenliği ve fahiş fiyat uygulamalarının kontrolüne yönelik denetimler Ramazan ayı boyunca sıklaştırılarak arttırılmalı.

* Başta Gazze olmak üzere Arakan’da, Myanmar’da zulme ve soykırıma maruz bırakılan kardeşlerimize desteğimizi göstermek için etkinlik ve faaliyetlerde boykot ürünlerine yer vermemeye özenle hassasiyet gösterilmelidir.

* Etkinliklere davet edilen hatip, yazar, sanatçı gibi katılımcılar, milli, manevi ve tarihi değerlerimize uygun bir hassasiyetle belirlenmeli.

YARDIMLARDA MAHREMİYETE DİKKAT

* Yardımların mahremiyet gözetilerek vatandaşlarımızı incitmeden dağıtılmasına dikkat edilmelidir.

* Belediye Başkanımız, ay boyunca yoğun olarak vatandaşlarımızın iftar vakitlerinde kurduğu “Gönül Sofralarına” katılmalı, çat kapı iftar ve ev ziyaretleri yapılmalı, düzenlediğimiz iftar ve sahur sofralarında dezavantajlı gruplarda yer alan vatandaşlarımız unutulmamalıdır.

* Tüm şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz ziyaret edilmeli, Şehit Yakınları, Gaziler ve Gazi Yakınları için özel iftar programı düzenlenmeli.

* Üniversite öğrencilerine, gençlere, çocuklara, yaşlılara, kimsesizlere, öksüz ve yetimlere özel iftar programları organize edilmelidir.

* Belediye Başkanlarımız tarafından yapılan programlara AK Parti teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, meclis üyelerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızın davet edilerek aktif katılımlarına hassasiyet gösterilmelidir.

* Belediyelerimiz bu manevi atmosfere uygun hareket ederek Ramazan ayını değerlendirmelidir.











